30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
HQ8240
Laetav
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Antibakteriaalne kate pardlipea sees tagab, et pardli saab mõne sekundiga puhtaks loputada.
Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.
Arvustused
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.