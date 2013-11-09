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Tootmine lõpetatud
Aku laetuse näidikuga
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.
Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Artur153
09/11/2013
Polska
Bardzo dobry produkt .
Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8200 series HQ8260 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 8200 series HQ8260 Electric shaver
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.