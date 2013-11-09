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  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

Tootmine lõpetatud

8200 seriesPardel

HQ8260

5
| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet
Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
Selle Philipsi pardli Speed-XL raseerimispeade kolm rada tagavad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra suurema raseerimispinna.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

  • Aku laetuse näidikuga

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Tehnoloogia Super Lift & Cut

Pardli kaksikterade süsteem tõstab nahalähedasemaks raseerimiseks karvu.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

09/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt .

Bardzo dobry produkt . Używam już 3 lata . I działa bardzo dobrze. Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8200 series HQ8260 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 8200 series HQ8260 Electric shaver

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 