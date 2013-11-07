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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Aku laetuse näidikuga
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Antibakteriaalne kate pardlipea sees tagab, et pardli saab mõne sekundiga puhtaks loputada.
Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.
4.5
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Andrzejcol
07/11/2013
Polska
Bardzo dobry i praktyczny produkt
Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Andrzejcol
15/05/2012
Polska
Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.
Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver
Razak
06/12/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Holicí strojek
Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.
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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
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See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.