TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
  • Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

Tootmine lõpetatud

Shaver series 3000Pardel

HQ8270/17

4.5
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.
Selle Philipsi pardli Speed-XL raseerimispeade kolm rada tagavad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra suurema raseerimispinna.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Kiiresti. Nahalähedaselt. Tõhusalt.

  • Aku laetuse näidikuga

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.

FastRinse on seestpoolt antibakteriaalse kattega

FastRinse on seestpoolt antibakteriaalse kattega

Antibakteriaalne kate pardlipea sees tagab, et pardli saab mõne sekundiga puhtaks loputada.

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad isegi kõige lühemad tüükad.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.5

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Bardzo dobry i praktyczny produkt

Jestem zadowolony z jego użytkowania.Goli szybko, cicho i skutecznie.Wygląda solidnie i estetycznie. Ma ergonomiczny kształt. Bateria trzyma wystarczająco długo. Mnie starcza na 20 goleń do kolejnego ładowania.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

15/05/2012

Polska

Polska

Produkt bardzo przyjazny użytkownikowi.

Maszynka bardzo dobrze spisuje się w codziennym użytkowaniu.Golenie nią jest szybkie i przyjemne.Jest bardzo poręczna,dobrze leży w dłoni.Łatwo utrzymać ją w czystości.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Electric shaver

06/12/2024

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Holicí strojek

Za mě jsou výrobky od Philips výborné. Letos mi bude padesát a od mládí používám toto značku a prosím bez problémů. Jen info, že nemám zaplacené tuto recenzi.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Shaver series 3000 HQ8270/21 Elektrický holicí strojek

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 