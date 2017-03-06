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Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.
Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.
4.4
5-st
7
Auhinnad
86%
soovitab seda toodet
Heniek1004
06/03/2017
Polska
Kinnitatud ostja
Zadowolony jestem z produktu
Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia
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See arvustus tehti tootele HQ8/40 głowice golące
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See arvustus tehti tootele HQ8/40 głowice golące
Rasenko
20/01/2019
Magyarország
Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.
Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.
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See arvustus tehti tootele HQ8/50 körkések
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See arvustus tehti tootele HQ8/50 körkések
Ládys
01/01/2016
Česká republika
Kinnitatud ostja
Vynikající produkt.
Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.
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See arvustus tehti tootele HQ8/50 Holící hlava Dual Precision
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele HQ8/50 Holící hlava Dual Precision