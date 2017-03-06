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Tootmine lõpetatud

lõikepead

HQ8/50

4.4
| (7) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet
Raseerige naha lähedalt
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
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Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Täppisraseerimise süsteem

Täppisraseerimise süsteem

Philipsi pardli ultraõhukeste peade pilud raseerivad pikad karvad ja augud kõrvaldavad lühikesed tüükad.

Mugavad lõikepead

Mugavad lõikepead

Nende Philipsi lõikepeade nahasõbralik profiil võimaldab mugavaks raseerimiseks sujuvat kontakti nahaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

7

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

2
1

06/03/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Zadowolony jestem z produktu

Po wymianie noży w golarce jestem zadowolony z efektu golenia

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ8/40 głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ8/40 głowice golące

20/01/2019

Magyarország

Magyarország

Hihetetlen élettartam és megbízhatóság.

Soha nem találtam elég alaposnak a villanyborotvákat. Négy éve azonban kaptam egy Philips elektromos borotvát. Lenyűgözött a kényelme és a tisztíthatóságának egyszerűsége. A hagyományos borotvák tisztítása mind a mai napig nehézkes. Ennél a borotvánál csak egy mozdulat. A hatásfoka kiváló, élettartama hihetetlen. Igazi igásló a mindennapokra Achilles sarkak nélkül. Még a kábel is tartós. Nem találtam gyenge pontot.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ8/50 körkések

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ8/50 körkések

01/01/2016

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Vynikající produkt.

Tento výrobek jsem zakoupil po dvou letech provozu původních frézek.Těším se na další dva roky výborného holení.

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See arvustus tehti tootele HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele HQ8/50 Holící hlava Dual Precision

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