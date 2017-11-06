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Tootmine lõpetatud
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Kolm raseerimisrada pakuvad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra rohkem raseerimispinda. *Võrreldes tavalise pöörleva lõikepeaga.
Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandab pardli teie nahatüübiga. Kiireks ja mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks valige „normaalne”. Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks, mis tagab naha maksimaalse kaitse, valige „tundlik”.
4.8
5-st
6
Auhinnad
83%
soovitab seda toodet
AdamMat
06/11/2017
Polska
Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka
To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Adammat1
20/10/2017
Polska
Doskonała golarka
Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna
ZOZO
15/03/2018
Česká republika
Exceletní
Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.