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  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
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  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

Tootmine lõpetatud

SmartTouch-XLPardel

HQ9160

4.8
| (6) Auhinnad | 83% soovitab seda toodet
Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
Meestele, kes soovivad ainult parimat. SmartTouch-XL pardlil on täiustatud Speed-XL raseerimispead koos unikaalse piirjooni järgiva SmartTouch-süsteemiga eriti nahalähedaseks ja väiksemat ärritust põhjustavaks raseerimiseks.
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kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Täiuslikult vastu nahka isegi raske juurdepääsuga kohtades

Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Kolm raseerimisrada pakuvad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra rohkem raseerimispinda. *Võrreldes tavalise pöörleva lõikepeaga.

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandub teie nahatüübiga

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandub teie nahatüübiga

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandab pardli teie nahatüübiga. Kiireks ja mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks valige „normaalne”. Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks, mis tagab naha maksimaalse kaitse, valige „tundlik”.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

6

Auhinnad

83%

soovitab seda toodet

3
2
1

06/11/2017

Polska

Polska

Najlepszy dotąd produkt na rynku. Prawie niezniszczalna golarka

To doskonała golarka . Mam ją kilkanaście lat i dotąd służyła mi bezawaryjnie. Bateria trzymała około 3 tygodnie. Teraz szukam takiej samej i nigdzie nie mogę jej znależć. Wielka szkoda.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

20/10/2017

Polska

Polska

Doskonała golarka

Same zalety. Mam ją 12 lat i goli bez zarzutu. Doskonała bateria służy 3 tygodnie po naładowaniu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Golarka elektryczna

15/03/2018

Česká republika

Česká republika

Exceletní

Používám ho 12 let. Jsem s ním velice spokojený. Jen nabíjecí strojánek byl k ničemu. Strojek v něm nedržel.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9160 Elektrický holicí strojek

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Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 