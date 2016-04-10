30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.
Kolm raseerimisrada pakuvad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra rohkem raseerimispinda. *Võrreldes tavalise pöörleva lõikepeaga.
Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandab pardli teie nahatüübiga. Kiireks ja mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks valige „normaalne”. Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks, mis tagab naha maksimaalse kaitse, valige „tundlik”.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
KJ69
10/04/2016
Polska
Najlepsza golarka jaką zrobił Philips
Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
witekp59
15/07/2015
Polska
jest doskonały
Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver
Doktor
04/04/2019
Україна
надежный и удобный продукт
очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва
Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris.