TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
  • Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

Tootmine lõpetatud

SmartTouch-XLPardel

HQ9190

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!
Meestele, kes soovivad ainult parimat. SmartTouch-XL pardlil on täiustatud Speed-XL raseerimispead koos unikaalse piirjooni järgiva SmartTouch-süsteemiga eriti nahalähedaseks raseerimiseks, ka raskesti ligipääsetavates kohtades.
Kuva kõik eelised
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

kaubamärk maailmas elektriliste pardlite kategoorias1

Täiuslikult vastu nahka isegi raske juurdepääsuga kohtades

Parim pardel maailma suurimalt tootjalt!

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Piirjooni järgiv SmartTouch - kiireks ja tõhusaks raseerimiseks

Kolm raseerimispead hoitakse kiireks ja tõhusaks raseerimiseks nahaga pidevas kontaktis.

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Speed-XL raseerimispead kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks

Kolm raseerimisrada pakuvad kiireks ja nahalähedaseks raseerimiseks 50% võrra rohkem raseerimispinda. *Võrreldes tavalise pöörleva lõikepeaga.

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandub teie nahatüübiga

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandub teie nahatüübiga

Isikliku mugavuse tagamise süsteem kohandab pardli teie nahatüübiga. Kiireks ja mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks valige „normaalne”. Mugavaks nahalähedaseks raseerimiseks, mis tagab naha maksimaalse kaitse, valige „tundlik”.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

10/04/2016

Polska

Polska

Najlepsza golarka jaką zrobił Philips

Mam ją 9 rok, co dwa lata wymieniam głowice, nie z konieczności, a na wszelki wypadek. Nowsze typy głowic rozlatują się po pól roku. Golarka super dokładna, golę codziennie nie tylko twarz, ale i głowę. Zero podrażnień, zero awarii, akumulator po 9 latach stracił 15% pojemności i teraz wystarcza na 85 min pracy.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

15/07/2015

Polska

Polska

jest doskonały

Mam już ten produkt ponad oiem lat i nie wyobrażam sobie życia bez golenia tym Philipsem. Jest to moja druga maszynka do golenia tej firmy i na pewno będzie kolejna. Pierwsza po dwunastu latach odeszła w zapomnienie ale jeszcze jest sprawna dlatego osiem lat temu zakupiłem drugą. Jest oskonała.Do dziś pięknie goli, nie kaleczy twarzy i jest bezawaryjna.Fakt była droga ale nie żałuję bo warta jet tej ceny.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190 Electric shaver

04/04/2019

Україна

Україна

надежный и удобный продукт

очень удобная бритва, понятная индикация + долго держит заряд, не боится влаги

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele SmartTouch-XL HQ9190CC Електробритва

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Allikas: Euromonitor International Limited, jaehind RSP, pardlite kategooria uuringu alusel, 2019. aata andmete järgi, uuring toimus 2020. aasta jaanuaris. 