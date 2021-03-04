30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
TripleTracki raseerimispead
Sobib mudelile PowerTouch (PT9xx)
Sobib mudelile AquaTouch (AT9xx)
Sobib mudelile HQ81xx, HQ82xx
HQ9 asenduspead ühilduvad PowerTouch (PT9xx) ja AquaTouch (AT9xx) pardlitega.
Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.
Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.
5.0
5-st
6
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Nabuchodonozor
04/03/2021
Polska
Lepszej nie ma!
Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.
Positiivsed omadused
Precyzja
Negatiivsed omadused
Nie ma. To jest ideał.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące
klucznik
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące
krirys78
16/05/2014
Polska
Rewelacja !!
Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące