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Tootmine lõpetatud

PowerTouchlõikepead

HQ9/50

5
| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Raseerige naha lähedalt
Kahe aasta jooksul lõikavad raseerimispead teie näol 9 miljonit karva. Vahetage raseerimispead välja, et tagada taas 100% jõudlus.
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Parimate tulemuste saavutamiseks vahetage raseerimispäid iga kahe aasta järel.

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  • TripleTracki raseerimispead

  • Sobib mudelile PowerTouch (PT9xx)

  • Sobib mudelile AquaTouch (AT9xx)

  • Sobib mudelile HQ81xx, HQ82xx

Asenduspead pardlitele PowerTouch

Asenduspead pardlitele PowerTouch

HQ9 asenduspead ühilduvad PowerTouch (PT9xx) ja AquaTouch (AT9xx) pardlitega.

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Super Lift & Cut’i raseerimistehnoloogia kaksikterade süsteemiga

Philipsi pardli kaksikterade süsteem: esimene tera tõstab, teine raseerib – mugavalt ja naha lähedalt.

Reflex Action süsteem

Reflex Action süsteem

Kohandub automaatselt iga näo ja kaela kumerusega.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

04/03/2021

Polska

Polska

Lepszej nie ma!

Od lat używam golarek Philips z różnymi głowicami. Najtańsze rozwiązania golą dobrze, ale coś tam zawsze zostaje, takie 0,1mm. HQ9/50 goli autentycznie na łyso. Maszynki używam "na okrągło" tzn razem z głową. Precyzja i dokładność jest niemalże identyczna jak przy goleniu kremem i brzytwą, tyle że szybciej, bezpieczniej i bardziej komfortowo. Polecam jak Hajzer Wizir. Bardziej na łyso i szybciej się po prostu nie da.

Positiivsed omadused

Precyzja

Negatiivsed omadused

Nie ma. To jest ideał.

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See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

16/05/2014

Polska

Polska

Rewelacja !!

Jestem bardzo zadowolony z wymiany głowic , teraz maszynka jest jak nowa . polecam jak najbardziej , nie ma co czekać .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele PowerTouch HQ9/50 głowice golące

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