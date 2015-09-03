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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionSaumikser

HR1371/90

4.3

| (13) Auhinnad | 85% soovitab seda toodet

Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks

Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk. Kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.

Kuva kõik eelised

Võimas, 700 W mootor ja kaksiktoimega terad

Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks

  • 700 W, metallist segamisotsak

  • Kahepoolne tera

  • 1 l nõu, hakkija

  •  5 kiirust ja turbo

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Kaksiktoimeline tiiviknuga

Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.

Mitu kiirust ja turbo-nupp

Mitu kiirust ja turbo-nupp

Suurte koguste hakkimiseks on XL-hakkija tarvik

Suurte koguste hakkimiseks on XL-hakkija tarvik

Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

13

Auhinnad

85%

soovitab seda toodet

3

03/09/2015

Latvija

Latvija

Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.

Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis

15/02/2015

Polska

Polska

bardzo dobry blender

super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

14/07/2014

Polska

Polska

Niezastąpiony w mojej kuchni

Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.