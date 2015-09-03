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Tootmine lõpetatud
Rohkem võimsust professionaalseteks tulemusteks
Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk. Kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.
700 W, metallist segamisotsak
Kahepoolne tera
1 l nõu, hakkija
5 kiirust ja turbo
Philipsi saumikseri kaksiktoimeline tiiviknuga lõikab nii horisontaalselt kui ka vertikaalselt.
Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.
4.3
5-st
13
Auhinnad
85%
soovitab seda toodet
Mikijs
03/09/2015
Latvija
Super ērts, stilīgs un perfekti pilda funkcijas.
Šis ir labākais pirkums pēdējā laikā. 5 zvaigznes!
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Rokas blenderis
ROBERTOxxxxxxxxxxx
15/02/2015
Polska
bardzo dobry blender
super blender bardzo mocny i bardzo wydajny ja osobiscie robie nim koktajle i wspaniale miksuje polecam ten produkt
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
kubawro
14/07/2014
Polska
Niezastąpiony w mojej kuchni
Moje pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne, mój zachwyt wzbudziło niezwykle estetyczne wykonanie wszystkich części wchodzących w skład zestawu.Od razu widać że mamy do czynienia z porządnym,dobrej jakości produktem, który w naszej kuchni będzie gościł przez wiele lat. Sam blender (część podłączana do prądu) w niczym nie przypomina innych blenderów, jest znacznie cięższy i solidnie wykonany.Kolejnym atutem tego urządzenia jest długie „ramię” blendujące ze stosunkowo dużym kielichem, który bardzo łatwo się myje (i którym nie zostają kawałki blendowanego jedzenia!). Blender bardzo dobrze sobie radzi z wszelkimi produktami, w zaledwie kilka sekund uzyskujemy pożądaną konsystencję potrawy. Doskonale sprawdza się w mojej kuchni
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1371/90 Blender ręczny