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  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
  • Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse

Tootmine lõpetatud

Pure Essentials CollectionSaumikser

HR1377/90

4.7

| (18) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse

Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk, kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga HR1377/90 saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.

Kuva kõik eelised

Võimas 700 W mootor ja köögikombaini lisatarvik

Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse

  • 700 W

  • Met. otsak, kahepoolne tera

  • 4 tarvikut

  •  5 kiirust ja turbo

Köögikombaini suur 1,5 liitrine lisatarvik

Köögikombaini suur 1,5 liitrine lisatarvik

Köögikombaini suur 1,5 l lisatarvik

Viis kiirusseadet pakuvad optimaalset jõudlust

Turbo-nupp raskete peenestustööde jaoks

Turbo-nupp raskete peenestustööde jaoks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

18

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

27/05/2015

Polska

Polska

Gorąco polecam ten Blender

Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

09/07/2014

Polska

Polska

Bardzo przydatny w kuchni :)

Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

27/05/2014

Polska

Polska

Warto go mieć

Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.