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Tootmine lõpetatud
Suurem võimsus tagab optimaalse mitmekülgsuse
Värsket ja kvaliteetset toitu hindab iga kodukokk, kuid selle tegemiseks ei pea olema kulinaariaspetsialist. Philipsi uue saumikseriga HR1377/90 saavutate kergesti ja lihtsalt professionaalseid tulemusi ka oma köögis.
700 W
Met. otsak, kahepoolne tera
4 tarvikut
5 kiirust ja turbo
Köögikombaini suur 1,5 l lisatarvik
4.7
5-st
18
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
damian88max
27/05/2015
Polska
Gorąco polecam ten Blender
Niezastąpiony blender po siłowni zawszę robię miks banana z mlekiem i cynamonem pychota. A do czego używa go kobieta w domu tego sam nie wiem i nie chce poznawać bo jeszcze zatrudni mnie do pracy :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
samsung757
09/07/2014
Polska
Bardzo przydatny w kuchni :)
Blender znakomity,łatwy w obsłudze i myciu, dobrze rozdrabnia, nie rozpryskuje, bardzo mocny i wydajny,Goraco polecam ten model!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Mirko62
27/05/2014
Polska
Warto go mieć
Robot doskonały pod każdym wzgledem, jest dużo cichszy od swoich poprzedników
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1377/90 Blender ręczny