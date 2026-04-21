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  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu
  • Värsked kodused salatid ja muu

Viva kollektsioonSalativalmistaja

HR1388/80

4.5
| (41) Auhinnad | 90% soovitab seda toodet
Värsked kodused salatid ja muu
Philipsi salativalmistajaga saab viilutada, riivida ja ribastada köögivilju, juustu, salaamit jm otse salatikaussi, keedupotti ja vokkpannile. Nüüd saate XL-ribastamiskettaga lõigata ka kartuleid friikartulikujuliseks. Salatid jm sekunditega.
Kuva kõik eelised

Täiuslik tulemus mis tahes kuju ja suurusega – vaid sekunditega

Värsked kodused salatid ja muu

  • 200 W

  • 6 plaati

  • Otse kaussi, potti ja vokkpanni

  • XL-ribastamisketas friikartulite jaoks

5 ketastarvikut, et tagada mitmekesine tulemus iga kuju ja suurusega

5 ketastarvikut, et tagada mitmekesine tulemus iga kuju ja suurusega

5 ketastarvikut võimaldavad viilutada, riivida ja ribastada lõputult erineval moel. Lihtsalt valige sobilik ketastarvik ja vajutage see klõpsuga teraaluse külge.

Täismetallist XL-ribastamisketas kartulite friikartulikujuliseks lõikamiseks

Täismetallist XL-ribastamisketas kartulite friikartulikujuliseks lõikamiseks

Philipsi salativalmistaja eraldi XL-ribastamiskettaga saate lõigata kartulid friikartulikujuliseks, kuid saate töödelda ka muid koostisaineid, nt porgandeid, kõrvitsat, nuikapsast, suvikõrvitsat jm. Saate ideaalse lõpptulemuse oma lemmikköögiviljade vokkimiseks.

Serveerimine otse kaussi, potti ja vokkpannile

Serveerimine otse kaussi, potti ja vokkpannile

Tänu Philipsi salativalmistaja otseserveerimisfunktsioonile saate tükeldada oma koostisained otse valitud salatikaussi, keedupotti või vokkpannile. Kõrge tila võimaldab kasutada ka kõrgeid anumaid suurte koguste jaoks. Seetõttu peate pärast toidu valmistamist palju vähem koristama.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

41

Auhinnad

90%

soovitab seda toodet

2

21/04/2026

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.

Positiivsed omadused

Silný motor a pevný materiál

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Незаменим помощник в кухнята

Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.

Positiivsed omadused

Лесен за употреба

Negatiivsed omadused

Няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.

Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.

Positiivsed omadused

компактен

Negatiivsed omadused

не го ползвам често

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.