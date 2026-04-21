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200 W
6 plaati
Otse kaussi, potti ja vokkpanni
XL-ribastamisketas friikartulite jaoks
5 ketastarvikut võimaldavad viilutada, riivida ja ribastada lõputult erineval moel. Lihtsalt valige sobilik ketastarvik ja vajutage see klõpsuga teraaluse külge.
Philipsi salativalmistaja eraldi XL-ribastamiskettaga saate lõigata kartulid friikartulikujuliseks, kuid saate töödelda ka muid koostisaineid, nt porgandeid, kõrvitsat, nuikapsast, suvikõrvitsat jm. Saate ideaalse lõpptulemuse oma lemmikköögiviljade vokkimiseks.
Tänu Philipsi salativalmistaja otseserveerimisfunktsioonile saate tükeldada oma koostisained otse valitud salatikaussi, keedupotti või vokkpannile. Kõrge tila võimaldab kasutada ka kõrgeid anumaid suurte koguste jaoks. Seetõttu peate pärast toidu valmistamist palju vähem koristama.
4.5
5-st
41
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Ivana H.
21/04/2026
Slovensko
Kinnitatud ostja
Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Výrobok Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie je super. Oproti rovnakým výrobkom v iných sieťach má tento výrobok od spoločnosti Philips silný motor. Jednoduchá sa poskladá a ešte jednoduchšie umyje. Zomelie, poseká všetko čo potrebujem, orechy, mandle, suché rožky, bylinky .... Výrobok je pevný.
Positiivsed omadused
Silný motor a pevný materiál
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1393/00 Nadstavec na sekanie
Petrova2345
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Незаменим помощник в кухнята
Продуктът е незаменим помощник в кухнята. Много лесен за употреба, разглобява се за секунди. Можете да стържете и режете бързо и чисто.
Positiivsed omadused
Лесен за употреба
Negatiivsed omadused
Няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
Свтозар
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Супер уред.Не мислех,че ще бъда толкова доволен.
Лесен за поддръжка и за ползване. Вече съм доволен.
Positiivsed omadused
компактен
Negatiivsed omadused
не го ползвам често
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1388/80 SaladMaker