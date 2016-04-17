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  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
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  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
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  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
  • Vispeldab ja segab täiuslikkuseni

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon „Daily“Mikser

HR1459/00

4.9
| (27) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Vispeldab ja segab täiuslikkuseni
See võimsa 300 W mootoriga Philipsi mikser annab ideaalsed tulemused vähima pingutusega, olgu sõtkumise, segamise või vahustamise juures. Lisaks 5 spetsiaalset kiirusvalikut kõigi teie retseptide jaoks.
Kuva kõik eelised

Maitsvate koduste magustoitude ja kookide valmistamiseks

Vispeldab ja segab täiuslikkuseni

  • 300 W

  • 5 kiiruseseadega

  • Ribavispel

Võimas 300-vatine mootor

Võimas 300-vatine mootor

Võimas 300 W mootor, mis vahustab, segab ja sõtkub ideaalse tulemuse saavutamiseni

5 kiirust ja turbofunktsioon erinevate retseptide katsetamiseks

5 kiirust ja turbofunktsioon erinevate retseptide katsetamiseks

Spetsiaalsed 5 kiirust ja turbofunktsioon erinevate retseptide katsetamiseks

Roostevabast terasest ribavisplid ja tainakonksud

Roostevabast terasest ribavisplid ja tainakonksud

Komplekti kuuluvad roostevabast terasest ribavisplid ja tainakonksud.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.9

5-st

27

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

17/04/2016

Polska

Polska

Dobry produkt

Mikser firmy Philips posiada silnik o mocy 300 W, który zapewnia doskonałe rezultaty przy minimalnym wysiłku — zarówno podczas zagniatania ciasta, jak i miksowania składników lub ich ubijania. 5 ustawień prędkości oraz funkcja turbo doskonale sprawdzają się podczas przygotowywania różnorodnych przepisów.Zacisk do przewodu zasilającego umożliwiający jego złożenie i uporządkowane przechowywanie. Myślę, że jest to fajny sprzęt a przy tym nie zajmuje dużo miejsca.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/04/2016

Polska

Polska

Produkt który powinien być w każdej kuchni.

Mikser Philips HR1459/00 bardzo solidny, posiada 5 prędkości, funkcjonalny, poręczny, cicho pracuje, dobrze wykonany i ma dużą moc silnika 300 W. Wygodny w użyciu i łatwy w utrzymaniu czystości. W zestawie końcówki do ubijania piany i wyrabiania ciasta wykonane ze stali szlachetnej. Bardzo dobrze radzi sobie w mojej kuchni jestem z niego bardzo zadowolona.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

06/09/2015

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Miksera HR1459/00 ten produkt odpowiada moim wymaganiom

Pozytywna w całości. Jest bardzo poręczny i prosty w obsłudze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Mikser z kolekcji Daily HR1453/00

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.