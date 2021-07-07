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Tootmine lõpetatud
550 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu
Üks kiirus
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.
Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.
Auhinnad
4.8
5-st
50
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Sweetpanda36
07/07/2021
Україна
Те що потрібно все в одному
Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний
Positiivsed omadused
Все в одному
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
29/06/2021
Україна
Чудовий блендер, має прекрасні функції.
Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.
Positiivsed omadused
Все
Negatiivsed omadused
Нічого
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер
Євдокія
21/06/2021
Україна
Блендер суперовий
Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.
Positiivsed omadused
Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.
Negatiivsed omadused
Немає
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер