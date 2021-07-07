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  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1604/00

4.8
| (50) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet

1 auhind

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ja ainulaadse disainiga alus. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid, püreed ja kokteilid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
Kuva kõik eelised

tulemuseks on täiuslikud supid, püreed ja kokteilid

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

  • 550 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu

  • Üks kiirus

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Üks lüliti

Üks lüliti

Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961301

Arvustused

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4.8

5-st

50

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

3
2

07/07/2021

Україна

Україна

Те що потрібно все в одному

Блендер має багато насадок та функцій 3 в 1 компактний

Positiivsed omadused

Все в одному

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

29/06/2021

Україна

Україна

Чудовий блендер, має прекрасні функції.

Вітаю Вас. Маючи потребу у блендері ми навіть не задумувалися із вибором фірми, тому що наша улюблена це Philips, і ми його купили. Ручний блендер Philips HR1627/00 прекрасно справляється із всіма нашими задачами, дружина задоволена, ну і звісно, жінки можуть багато чого розповісти про кухонну техніку. Але і я спробую: блендер з функцією "турбо" 650 Вт, металева ніжка ProMix, мірний стакан 0,5л, вінчик 2 режими швидкості (включаючи "турбо") - насадка для збивання вершків, майонезу тощо, є захист від розбризкування завдяки спеціальній вигнутій формі, а також Великий подрібнювач для обробки великої кількості продуктів... Чудовий продукт для чудових сімей від Philips.

Positiivsed omadused

Все

Negatiivsed omadused

Нічого

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1627/00 Ручний блендер

21/06/2021

Україна

Україна

Блендер суперовий

Дуже легкий та зручний у користуванні. Шукала такий блендер, що зможе подрібнити горіхи, і цей блендер справляється з таким важким завданням. Окрім цього чудово меле м'ясо, робить крем-супи та збиває різні креми. Тому рекомендує, справді якісний.

Positiivsed omadused

Ціна, вигляд, потужність, багатофункціональність.

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1628/00 Ручний блендер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.