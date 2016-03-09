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  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
  • Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1605/00

4.9

| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ning ainulaadse disainiga alus ja hakkimistarvik. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid ja peeneks hakitud maitseürdid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.

Kuva kõik eelised

tulemuseks on täiuslikud supid ja peeneks hakitud maitseürdid

Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada

  • 550 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu, hakkija

  • Üks kiirus

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Üks lüliti

Üks lüliti

Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Iga suurusega käele sobiv õhuke käepide

Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/03/2016

Polska

Polska

Rewelacyjny produkt

Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

03/09/2013

Polska

Polska

Super produkt!

Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.