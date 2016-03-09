30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tervislikke koduseid toite on nüüd lihtne valmistada
Philipsi Daily Collectioni saumikseris on ühendatud 550 W võimsus ning ainulaadse disainiga alus ja hakkimistarvik. Tulemuseks on suurepäraselt sametised supid ja peeneks hakitud maitseürdid. Tervislike toitude tegemine pole kunagi lihtsam olnud.
550 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu, hakkija
Üks kiirus
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Üks lüliti hõlpsaks kasutamiseks.
Daily Collectioni saumikseril on iga suurusega käele sobiv õhuke käepide.
4.9
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Monika83
09/03/2016
Polska
Rewelacyjny produkt
Od niedawna posiadam blender Philips HR1605/00. Jest to zakup bardzo udany. Bardzo wygodny w użyciu, łatwo się go czyści. Doskonały do zup-kremów i nie tylko. Uważam, że to produkt niezbędny w każdej kuchni.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Użytkownik763893450
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
katkat
03/09/2013
Polska
Super produkt!
Ten blender był prezentem od mojego narzeczonego i powiem szczerze, że bardzo udanym. Sprzęt jest fajny w użytkowaniu i uważam że przycisk on/off nie jest w ogóle tutaj potrzebny bo nie blenduje się żywności 3 godziny:) Posiada dość dużą moc przez co np owoce są szybko zblendowane, a kubek uważam że jest świetnym dodatkiem bo dzięki niemu nie niszczę własnych przyborów kuchennych. Dodatek do posiekania cebuli również jest fantastyczny tylko na przyszlość jak bym chciała dostać taki prezent to wybrałabym tą opcje jeszcze z dodatkowym mieszadłem np do ubijania śmietanki :) Ale blender godny polecenia!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Blender ręczny z kolekcji Daily HR1605/00