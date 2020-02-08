TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Hand blender HR1625/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand blender

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionSaumikser

HR1625/00

4.6

| (18) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige raskemini purustatavate komponentide puhul. Tänu kompaktsetele lisatarvikutele - hakkijale ja visplile - saate nüüd tükeldada ka sibulat ja vahustada vahukoort.

Kuva kõik eelised

650 W ProMix saumikser turbofunktsiooniga

Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks

  • 650 W, metallist segamisotsak

  • ProMix

  • 0,5 l nõu, hakkija, vispel

  • Kaks kiirust, sh turbofunktsioon

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l saumikseri mõõtenõu

0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Kahe nupuvajutusega vabastussüsteem saumikseri varre hõlpsaks eemaldamiseks

Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimas mootor optimaalseks toiduvalmistamiseks

Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.6

5-st

18

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

4
3
2

08/02/2020

Polska

Polska

świetny przybornik do każdej kuchni!

świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny

28/07/2020

România

România

Kinnitatud ostja

Excelent

Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână

19/10/2019

Magyarország

Magyarország

Jól működik

A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.