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Tootmine lõpetatud
Rohkem võimsust ühtlasemateks tulemusteks
Philipsi saumikseris on ühendatud 650-vatine võimsus, ProMix mikserdamistehnoloogia ja turborežiim. Nii saavutate ühtlase tulemuse ka kõige raskemini purustatavate komponentide puhul. Tänu kompaktsetele lisatarvikutele - hakkijale ja visplile - saate nüüd tükeldada ka sibulat ja vahustada vahukoort.
650 W, metallist segamisotsak
ProMix
0,5 l nõu, hakkija, vispel
Kaks kiirust, sh turbofunktsioon
0,5 l nõu abil saate mõõta oma retseptide koostisaineid, kuid ka suppe, püreesid või segusid kiiresti segada.
Philipsi saumikseri kahe nupuvajutusega vabastussüsteemi abil on saumikseri vart puhastamise hõlbustamiseks lihtne eemaldada.
Võimsa 650 W mootoriga saab segada peaaegu kõiki koostisaineid.
4.6
5-st
18
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
vapsmee
08/02/2020
Polska
świetny przybornik do każdej kuchni!
świetny produkt! tego potrzebowałam! masywne wykończenie, szybko i sprawnie działa. skutecznie radzi sobie z twardszymi produktami. zajmuje bardzo mało miejsca. główna część i blender mieszczą się (po rozłączeniu) w szufladzie ze sztućcami. rozdrabniacz trochę mniejszy niż miałam do tej pory, ale zdecydowanie lepszy i szybszy. a składniki, które potrzebowałam zmielić - doskonale rozdrobnione! blender świetnie miksuje i nie rozchlapuje bardziej płynnych produktów. łatwy w użyciu, w umyciu. produkt bardzo mi się podoba również pod kątem wizualnym.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Blender ręczny
Dienuta28
28/07/2020
România
Kinnitatud ostja
Excelent
Foarte multumita de produs pana acum, putere mare fata de alte produse pe care le-am avut.
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Mixer de mână
Bubi
19/10/2019
Magyarország
Jól működik
A termèk kiválóan működik minden funkciójában.Könnyen kezelhető.A tisztítása egyszerű.Sokoldalú és megbízható.Mindenkinek ajánlom.
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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1625/00 Rúdmixer