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Tootmine lõpetatud
Võimas ja kergesti juhitav saumikser
Philipsi võimsas saumikseris on ühendatud 700-vatine mootor, Promix mikserdamistehnoloogia ja SpeedTouch nupp, et tagada intuitiivne juhtimine - mida tugevamini saumikserit pigistate, seda võimsamalt see töötab. Nüüd valmistate värskeid toite just nii nagu teile meeldib.
700 W, Promix metallist segamisotsak
Erinevad kiirusevalikud ja turborežiim
1 l nõu, XL hakkija, vispel
Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.
Võimsa ja töökindla 700 W mootoriga Philipsi saumikseriga saab segada peaaegu kõiki koostisosi ja tagatud on ühtlane tulemus. Sellise mootori võimsuse juures saab saumikseriga kasutada ka mitmesuguseid tarvikuid.
Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.
Auhinnad
4.3
5-st
16
Auhinnad
81%
soovitab seda toodet
Katerina2504
29/10/2016
Polska
Ten produkt jest genialny
Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny
08lina
28/07/2020
Україна
Дуже задоволена
Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Date of Use 2018-07-28
Olchik
11/04/2019
Україна
Отличный блендер
Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер