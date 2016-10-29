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  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionSaumikser

HR1643/00

4.3

| (16) Auhinnad | 81% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas ja kergesti juhitav saumikser

Philipsi võimsas saumikseris on ühendatud 700-vatine mootor, Promix mikserdamistehnoloogia ja SpeedTouch nupp, et tagada intuitiivne juhtimine - mida tugevamini saumikserit pigistate, seda võimsamalt see töötab. Nüüd valmistate värskeid toite just nii nagu teile meeldib.

Kuva kõik eelised

Valmistage SpeedTouch saumikseriga erinevaid endale meelepäraseid toite

Võimas ja kergesti juhitav saumikser

  • 700 W, Promix metallist segamisotsak

  • Erinevad kiirusevalikud ja turborežiim

  • 1 l nõu, XL hakkija, vispel

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.

Võimas, 700 W saumikseri mootor tagab parimad segamistulemused

Võimas, 700 W saumikseri mootor tagab parimad segamistulemused

Võimsa ja töökindla 700 W mootoriga Philipsi saumikseriga saab segada peaaegu kõiki koostisosi ja tagatud on ühtlane tulemus. Sellise mootori võimsuse juures saab saumikseriga kasutada ka mitmesuguseid tarvikuid.

XL hakkija sibulate, liha, pähklite, juustu, šokolaadi hakkimiseks

XL hakkija sibulate, liha, pähklite, juustu, šokolaadi hakkimiseks

Philipsi saumikseri XL-hakkija tarvikuga (1000 ml) saate sekunditega hakkida suuri koguseid liha, maitserohelist, pähkleid, juustu, šokolaadi ja sibulaid.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612383

Arvustused

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4.3

5-st

16

Auhinnad

81%

soovitab seda toodet

2

29/10/2016

Polska

Polska

Ten produkt jest genialny

Jest cichy w użytkowaniu i idealnie blenduje wszystkie owoce !!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Blender ręczny

28/07/2020

Україна

Україна

Дуже задоволена

Добрый день. Хочу рассказать о приобретении блендера Филипс. Я, как любительница коктейлей и взбитых крем-супов без этого девайса обойтись просто не могла. Выбрала по цене, качеству и приобрела. Большая ёмкость стакана. Хорошие ножи, взбивает ягоды и молоко до состояния коктейля достаточно быстро. Получается вкусный кокт8ейль с пенкой.Крем-супы также приготавливает вполне достойно. Без комочков.Пользуюсь уже несколько лет и ножи не затупились,точить не приходилось Мыть достаточно удобно. Есть функция очистки. Приятный спокойный дизайн. Удобная ручка. Довольна!!!!!!рекомендую....

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Date of Use 2018-07-28

11/04/2019

Україна

Україна

Отличный блендер

Блендером пользуюсь больше трёх лет, никаких нареканий нет. Очень удобная кнопка для регулирования мощности, чем сильнее нажимаете- тем больше мощность. Точно такой же подарила и маме.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1643/00 Ручний блендер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.