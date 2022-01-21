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  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser
  • Võimas ja kergesti juhitav saumikser

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionSaumikser

HR1672/90

4.8
| (189) Auhinnad | 97% soovitab seda toodet

1 auhind

Võimas ja kergesti juhitav saumikser
Philipsi võimsas saumikseris on ühendatud 800-vatine mootor, Promix mikserdamistehnoloogia ja SpeedTouch nupp, et tagada intuitiivne juhtimine - mida tugevamini saumikserit pigistate, seda võimsamalt see töötab. Nüüd valmistate värskeid toite just nii nagu teile meeldib.
Kuva kõik eelised

Valmistage SpeedTouch saumikseriga erinevaid endale meelepäraseid toite

Võimas ja kergesti juhitav saumikser

  • 800 W, SpeedTouch ja Turbo

  • ProMix Titaniumi tehnoloogia

  • 2 korda peenem blenderdamine*

  • Kuni 50% kiirem*

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Optimaalne toiduvoog ja segamisjõudlus

Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.

Võimas 800 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Võimas 800 W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Võimas ja töökindel 800 W mootor võimaldab kasutada laia valikut tarvikuid peaaegu kõigi koostisainete töötlemiseks, tagades toiduvalmistamisel suurepärased tulemused.

SpeedTouchi nupuga valite õige kiiruse intuitiivselt

SpeedTouchi nupuga valite õige kiiruse intuitiivselt

Intuitiivne kiiruseregulaator ja turbofunktsioon ühe nupu all: mida kõvemini pigistate, seda rohkem võimsust. Alustage pritsmete vältimiseks aeglaselt ja lisage sujuvalt kiirust, kuni saavutate tehtava toimingu ja toiduainete jaoks sobiva jõudluse. Valmistage kõiki oma lemmiktoite ühe nupuvajutusega.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612383

Arvustused

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4.8

5-st

189

Auhinnad

97%

soovitab seda toodet

21/01/2022

Україна

Україна

Найкращий блендер

Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

22/11/2021

Україна

Україна

Гарний помічник на кухні

комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба

Positiivsed omadused

Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект

Negatiivsed omadused

не виявлено

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

10/11/2021

Україна

Україна

Супер-помічник для кухні

Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!

Positiivsed omadused

Комплектація

Negatiivsed omadused

Немає

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes kellukakujulise lõiketerade korpusega Philipsi käsiblenderiga sisetestis, kus kasutati tomateid ja tooreid köögivilju