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800 W, SpeedTouch ja Turbo
ProMix Titaniumi tehnoloogia
2 korda peenem blenderdamine*
Kuni 50% kiirem*
Tunnustatud Stuttgarti Ülikooliga koostöös loodud Philips ProMix on ainulaadne täiustatud tehnoloogia, mis kasutab optimaalse toiduvoo ja maksimaalse jõudluse tagamiseks kolmnurkset kuju, tagades kiirema ja ühtlasema segamise.
Võimas ja töökindel 800 W mootor võimaldab kasutada laia valikut tarvikuid peaaegu kõigi koostisainete töötlemiseks, tagades toiduvalmistamisel suurepärased tulemused.
Intuitiivne kiiruseregulaator ja turbofunktsioon ühe nupu all: mida kõvemini pigistate, seda rohkem võimsust. Alustage pritsmete vältimiseks aeglaselt ja lisage sujuvalt kiirust, kuni saavutate tehtava toimingu ja toiduainete jaoks sobiva jõudluse. Valmistage kõiki oma lemmiktoite ühe nupuvajutusega.
Auhinnad
4.8
5-st
189
Auhinnad
97%
soovitab seda toodet
KSrt
21/01/2022
Україна
Найкращий блендер
Уже більше 15 років користуюсь маркою Філіпс. Блендер з титановими лезами - це найкращий винахід. Леза не тупішають багато років. Швидкість на висоті. Ціна-якість відповідають.
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
YaroslavPS
22/11/2021
Україна
Гарний помічник на кухні
комплект бомба, куча емкостей для різних задач, подрібнює все як треба
Positiivsed omadused
Легкий, функціональний , ціна-якість , комплект
Negatiivsed omadused
не виявлено
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Vitaliy_25
10/11/2021
Україна
Супер-помічник для кухні
Якісний та багатофункціональний блендер, зручний у використанні, повна відповідність характеристикам, які заявляє виробник. Респект!!!!
Positiivsed omadused
Комплектація
Negatiivsed omadused
Немає
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
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See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1673/90 Ручний блендер
Võrreldes kellukakujulise lõiketerade korpusega Philipsi käsiblenderiga sisetestis, kus kasutati tomateid ja tooreid köögivilju