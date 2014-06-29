Sokowirówkę Philips mam od ponad 2 lat. Zostało ona kupiona gdy byłam w ciąży z myśli głównie o moim zdrowiu oraz dzieci. Uważam, że jej główną zaletą jest jej mała głośność pracy. Jest łatwa w utrzymaniu czystości i stosunkowo mała i lekka jak na sokowirówkę. Urządzenie działa bardzo dobrze.