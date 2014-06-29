30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Lihtsalt valmistatav kodune mahl
Philipsi mahlapressiga HR1823/70 on lihtne valmistada maitsvat värsket mahla. Tänu ümmargusele etteandetorule ei vaja puu- ja köögiviljad kuigi palju tükeldamist. Lisaks võimaldab kompaktne kuju seadet väga lihtsalt hoiule panna.
220 W
Üks kiirus
Valge/sinine
Ümar toru lihtsustab koostisainete sisestamist.
Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks.
4.8
5-st
10
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
madzia11212
29/06/2014
Polska
Polecam
Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
lawina74
07/03/2014
Polska
Doskonała
PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
alina0712
07/03/2014
Polska
prosta w użyciu
Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka