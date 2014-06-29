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  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl
  • Lihtsalt valmistatav kodune mahl

Tootmine lõpetatud

Daily CollectionMahlapress

HR1823/70

4.8

| (10) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lihtsalt valmistatav kodune mahl

Philipsi mahlapressiga HR1823/70 on lihtne valmistada maitsvat värsket mahla. Tänu ümmargusele etteandetorule ei vaja puu- ja köögiviljad kuigi palju tükeldamist. Lisaks võimaldab kompaktne kuju seadet väga lihtsalt hoiule panna.

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Mahlapress: lihtne serveerida, lihtne hoiustada

Lihtsalt valmistatav kodune mahl

  • 220 W

  • Üks kiirus

  • Valge/sinine

Ümar toru lihtsustab koostisainete sisestamist

Ümar toru lihtsustab koostisainete sisestamist

Ümar toru lihtsustab koostisainete sisestamist.

Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks

Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks

Mikrokiust filter rohkema mahla saamiseks.

Kompaktne disain

Kompaktne disain

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

10

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

29/06/2014

Polska

Polska

Polecam

Sokowirówka HR1823/70 jest mała zgrabna, szybko i bez problemu robi soki . Cicha . Polecam

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

Doskonała

PHILIPS HR 1823/70 ;Posada wiele zalet. Pracuje nie głośno,jest łatwa w obsłudze,wydajna,poręczna i spełnia moje oczekiwania.Umożliwia łatwe przygotowywanie smacznych, świeżych soków. Okrągły otwór na produkty redukuje konieczność krojenia owoców i warzyw. Niewielkie rozmiary sprawiają, że można ją bez problemu przechowywać.Wysoka jakość za przystępną cenę.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

07/03/2014

Polska

Polska

prosta w użyciu

Sokowirówka HR1823/70;Mam w domu sokowirówkę HR1823/70. Jest łatwa w użyciu, nieskomplikowana, bez problemu można ją rozłożyć na części po użyciu i łatwo umyć wszystkie elementy zabrudzone sokiem i wytłoczkami a smak jesiennego soku ze świeżego jabłka i marchewki jest super!

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR1823/70 Sokowirówka

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