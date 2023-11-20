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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Viva kollektsioonMahlapress

HR1832/00

5
| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Suur mahlaeraldus ja puhastamine ühe minutiga – kõik, mida te mahlapressilt ootate, kompaktses korpuses, mis on poole väiksem!*. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
Kuva kõik eelised

Kõik ühes kompaktses kujunduses

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 500 W

  • Kiirpuhastus

  • 1,5 l

  • Tilgalukk

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.

Mahla pressimine otse klaasi

Mahla pressimine otse klaasi

See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

20/11/2023

Україна

Україна

Чудова соковижималка, яка не займає багато місця

Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Соковижималка

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Сокоизтисквачка Philips

Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом

Positiivsed omadused

Повече сок от всяка друга марка

Negatiivsed omadused

Няма такива

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Страхотен продукт

Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.

Positiivsed omadused

заема малко място на кухненския плот

Negatiivsed omadused

няма

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73