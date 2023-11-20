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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
500 W
Kiirpuhastus
1,5 l
Tilgalukk
See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.
See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.
Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Дора_Л
20/11/2023
Україна
Чудова соковижималка, яка не займає багато місця
Я задоволена покупкою: недорога, мініатюрна, виглядає класно, соковижималка зручно та швидко розбирається та миється. Рекомендую
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Соковижималка
Metcho
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Сокоизтисквачка Philips
Уникален домакински уреди!Невероятен натурален сок.Изтисква максимално всякакви плодове.Препоръчвам го за всеки дом
Positiivsed omadused
Повече сок от всяка друга марка
Negatiivsed omadused
Няма такива
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Потребител на Филипс
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Страхотен продукт
Малък, компактен, но едновременно с това мощен уред, който изцежда сока максимално.
Positiivsed omadused
заема малко място на кухненския плот
Negatiivsed omadused
няма
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/00 Сокоизстисквачка
Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73