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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1832/02

4.9
| (90) Auhinnad | 98% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Kõik, mida te mahlapressilt ootate – suur mahlaeraldus, puhastamine ühe minutiga – kompaktses korpuses, mis on poole väiksem! *. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
Kuva kõik eelised

Kõik ühes kompaktses kujunduses

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 500 W

  • Kiirpuhastus

  • 1,5 l

  • Tilgalukk

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.

Mahla pressimine otse klaasi

Mahla pressimine otse klaasi

See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

90

Auhinnad

98%

soovitab seda toodet

2

09/11/2021

Україна

Україна

ЧУДОВА СОКОВИЖИМАЛКА

ПРИДБАЛА ДЕКІЛЬКА РОКІВ ТОМУ. КОРИСТУЮСЬ, ВСЕ ДУЖЕ ПОДОБАЄТЬСЯ!!!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Цена + качество = Philips

Доброго времени суток. Все мы прекрасно знакомы с данным производителем, но хочу заменить цена + качество далеко не у всех соответствует действительности. Дома в арсенале данного бренда имеется телевизор, чайник, пылесос, соковыжималка, ультрозвуковые счетки моя и моей любимой супруги, второй фен у жены и портативная колонка. Хотел бы остановить своё внимание на соковыжималке. У кого есть дети до годика поймут меня как родителя) Детский врач порекомендовала малышке добавлять сок из яблок и др фруктов по не много в рацион и вот стал вопрос какую соковыжималку выбрать? Когда их такое количество. Но прийди в магазин бытовой техники все вопросы сами собой решились. Поехали : дизайн ( вне конкуренции это лично мое мнение) без комментариев. Жена просто оставила ее на столешнице так как она смотрится как деталь интерьера пусть и на кухне; качество как всегда на высоте. Приятный на ощупь пластик и другие компоненты соковыжималки. Моется легко и быстро. Сама конструкция собирается в течение 30 сек и готово к работе. Цена была рекомендована производителем вот поэтому во всех торговых сетях я видел одинаковый ценник на выбранную мною модель. Выбирал неделю ( не вру, замучал пару продавцов - признаюсь). Итог уважаемая компания Philips я ваш клиент, фанат, собственник уже не одной единицы техники на веки. И да если меня спросят буду ли я рекомендовать вашу продукция друзьям и тд мой ответ - Yes, of course )

Positiivsed omadused

Естественно

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

09/11/2021

Україна

Україна

Очень качественный продукт

Удобно готовить сок каждый день из любых фруктов и овощей. Быстро разбирается и моется. Рекомендую!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1832/02 Соковижималка

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Lahtiütlused

  1. Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73