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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Kiirpuhastus
1,5 l, M-sisestamistoru
500 W
Tilgalukk
See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.
Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.
See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.
3.9
5-st
8
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
fíra
18/05/2020
Česká republika
lehký,rychlý,kvalitní
kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění
Positiivsed omadused
malý,lehce přenosný
Negatiivsed omadused
hlučnější
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač
Dari
04/12/2016
България
Отлична!
Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Justme
10/11/2016
България
Повече от перфектна
Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка
Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73