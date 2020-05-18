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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1836/00

3.9
| (8) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Kõik, mida te mahlapressilt ootate – suur mahlaeraldus, puhastamine ühe minutiga – kompaktses korpuses, mis on poole väiksem! *. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
Kuva kõik eelised

Kõik ühes kompaktses kujunduses

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • Kiirpuhastus

  • 1,5 l, M-sisestamistoru

  • 500 W

  • Tilgalukk

Kompaktne mahlapress on teie köögis alati käepärast

See poole väiksem* mahlapress võtab vähe ruumi. Võite jätta selle köögi tööpinnale või hõlpsalt hoiundada.

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Pressige korraga kuni 1,5 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 1,5 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Mahla pressimine otse klaasi

See mahlapress võimaldab teil kasutada oma klaasi (mille kõrgus on kuni 12 cm). Asetage see otse sisseehitatud kraani alla ja olete mahla valmistamiseks valmis.

Tehnilised andmed

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Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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3.9

5-st

8

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

lehký,rychlý,kvalitní

kvalitní,lehký,snadno čistitelný,maximum odšťavnění

Positiivsed omadused

malý,lehce přenosný

Negatiivsed omadused

hlučnější

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Odšťavňovač

04/12/2016

България

България

Отлична!

Получава се максимално сок от плодове и зеленчуци. Изключително лесна употреба, лесно като игра почистване. Прекрасен продукт, много съм доволна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

10/11/2016

България

България

Повече от перфектна

Отличен избор за цебата си. Екстрактва отлично сокът от продуктите. Кашата в контейнера е суха!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1836/00 Сокоизстисквачка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes Avance'i kollektsiooni mahlapressiga HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73