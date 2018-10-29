Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 l kannmikseri nõu, k.a 0,7 l mahlakann.