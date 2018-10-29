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Tootmine lõpetatud
HR1841/80
Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 l kannmikseri nõu, k.a 0,7 l mahlakann.
300 W
1,5 liitrine kannmikser
peenestajaga
Jahvatab mistahes kuivi koostisaineid, nagu nt kohviube, taimi, vürtse ja teravilja.
Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla
Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.
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