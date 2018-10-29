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  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks
  • Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

Tootmine lõpetatud

Kannmikser ja mahlapress

HR1841/80

Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

Kahe kiiruseseade ja impulssrežiimiga 300 W kannmikser ning mahlapress, Quick Clean-funktsioon, äravõetavad lõiketerad ning 1,5 l kannmikseri nõu, k.a 0,7 l mahlakann.

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Valmistab tervislikke smuutisid, mahlu ja maitsesegusid

Jookide ja toidu viivitamatuks koduseks valmistamiseks

  • 300 W

  • 1,5 liitrine kannmikser

  • peenestajaga

Peenestaja koostisainete jahvatamiseks

Peenestaja koostisainete jahvatamiseks

Jahvatab mistahes kuivi koostisaineid, nagu nt kohviube, taimi, vürtse ja teravilja.

Tänu mikrokiust sõelale teeb rohkem mahla

Ainulaadne roostevabast terasest valmistatud mikrokiust filter pigistab välja iga tilga ja teeb rohkem mahla

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Mahlapress ja kannmikser ühes tervikus

Võite ükskõik millist mahla või smuutit kergesti valmistada.

Tehnilised andmed

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