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Tootmine lõpetatud
HR1854/00
Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
Mahla valmistamine pole kunagi lihtsam olnud. Philipsi 550 W võimsusega HR1854/00 mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, ilma et neid peaks enne sisestamist tükeldama. Seadmel on ka mahlakann, mis hoiab mahla kauem värskena.
550 W
1,5 l
Suur toru
Kõik eemaldatavad osad on masinpestavad.
XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.
Et mahl kauem värskena püsiks, hoidke seda pärast valmistamist selles 700 ml mahlakannus.
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