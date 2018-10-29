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  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt
  • Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1854/00

Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

Mahla valmistamine pole kunagi lihtsam olnud. Philipsi 550 W võimsusega HR1854/00 mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, ilma et neid peaks enne sisestamist tükeldama. Seadmel on ka mahlakann, mis hoiab mahla kauem värskena.

Kuva kõik eelised

Lihtne mahlapress: ei mingit hakkimist, ei mingeid sekeldusi.

Tervislikku mahla valmistatakse hõlpsalt

  • 550 W

  • 1,5 l

  • Suur toru

Kõik osad on masinpestavad

Kõik osad on masinpestavad

Kõik eemaldatavad osad on masinpestavad.

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

Tänu eriliselt suurele sisestamistorule pole toitu vaja eelnevalt tükeldada.

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.

See mahlakann hoiab mahla kauem värskena.

See mahlakann hoiab mahla kauem värskena.

Et mahl kauem värskena püsiks, hoidke seda pärast valmistamist selles 700 ml mahlakannus.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.