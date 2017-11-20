30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
700 W
Kiirpuhastus
2 l, XL toru
Võite valmistada korraga kuni 2 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.
Jõuline 700 W mootor tõhusaks peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.
75 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.
4.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
LoraVslv27
20/11/2017
България
Страхотен продукт
Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка
Mary15
06/05/2018
Україна
в целом ок, но не идеальна
При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Соковижималка