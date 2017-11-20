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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1855/30

4.5
| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Rohkem mahla, vähem askeldamist
See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu uudsele QUICKClean-tehnoloogiale käib puhastamine ühe minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
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Valmistab korraga kuni kaks liitrit mahla ja puhastab

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 700 W

  • Kiirpuhastus

  • 2 l, XL toru

Pressige korraga kuni 2 l mahla

Pressige korraga kuni 2 l mahla

Võite valmistada korraga kuni 2 l mahla, enne kui viljalihanõud on vaja tühjendada.

Võimas 700 W mootor

Võimas 700 W mootor

Jõuline 700 W mootor tõhusaks peenestamiseks, segamiseks ja purustamiseks.

XL-sisestamistoru (75 mm)

XL-sisestamistoru (75 mm)

75 mm läbimõõduga eriti suur sisestamistoru võimaldab pressida ka suuri puu- ja köögivilju nagu õunad, porgandid ja punapeedid neid eelnevalt tükeldamata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/11/2017

България

България

Страхотен продукт

Страхотна сокоизтисквачка! Харесва ми, че работи чисто и бързо! Изключително лесна за употреба! А най-важното, е че се почиства без усилия! Препоръчвам този продукт!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Сокоизстисквачка

06/05/2018

Україна

Україна

в целом ок, но не идеальна

При разборке очень сложно снимать металлическую часть с ножами-терками, надо прикладывать силу и не всегда получается снять!!! Иногда при работе сок просачивается между деталями корпуса и вытекает на стол, сложно потом отмывать от самой выжималки. Количеством и качеством самого сока довольна.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1855/30 Соковижималка

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.