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Tootmine lõpetatud
Ilma igasuguse viivituseta saadud suurepärane mahl
Mahla valmistamine pole kunagi lihtsam olnud. Mahlapressil on suur sisestustoru, kuhu mahuvad terved puu- ja köögiviljad, et neid ei peaks enne sisestamist tükeldama. Võimas 650 W mootor ja ainulaadne mikrovõre pressivad viljadest välja viimsegi mahlapiisa.
650 W
2 liitrit
XL-sisestamistoru
Kõik eemaldatavad osad on masinpestavad.
2 l viljaliha nõu ja 1,25 l mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.
XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.
4.3
5-st
17
Auhinnad
93%
soovitab seda toodet
AnkaG
28/02/2015
Polska
Doskonała
Świetny sprzęt, prosty w obsłudze, części można myć w zmywarce. Praktyczny pojemnik na sok. Opcja używania całych owoców pozwala zaoszczędzić czas, jaki trzeba by było poświęcić na obranie, usunięcie gniazd nasiennych, pokrojenie itp. owoców i warzyw.
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See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
szymaszek
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Angel
07/07/2014
Polska
bardzo funkcjonalny i prosty w obsłudze
Bardzo łatwe w obsłudze urzadzenie, szybko sie ją czyści, no i można wkładać owoce bez obierania to duża zaleta. Mam ją od roku i działa bez zastrzeżeń. Skorzystałam z rady wkładania reklamówki do pojemnika na odpady :) świetna sprawa. Polecam
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Pure Essentials Collection HR1858/90 Sokowirówka