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  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Aluminium CollectionMahlapress

HR1861/00

4.9

| (26) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rohkem mahla, vähem askeldamist

Philipsi anodeeritud alumiiniumist mahlapress HR1861/00 ainulaadse mikrokiudfiltri, 700 W mootori, eriti suure sisestustoru, 2 l viljalihanõu ja stiilse 1,25 l mahlakannuga.

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Ainulaadne mikrokiust filter ja XL-suuruses sisestamistoru

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 700 W

  • 2 liitrit

  • XL-sisestamistoru

Mikrokiust filter on tehtud roostevabast terasest

Mikrokiust filter on tehtud roostevabast terasest

Eriliselt suurde sisestamistorusse mahuvad veelgi suuremad puu- ja köögiviljad

Eriliselt suurde sisestamistorusse mahuvad veelgi suuremad puu- ja köögiviljad

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

2 liitrine viljaliha nõu ja 1,5 liitrine mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

26

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

28/05/2014

Polska

Polska

Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.

Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

30/11/2013

Polska

Polska

produkt spełnia swoje zadanie

mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

29/11/2013

Polska

Polska

Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.

Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.

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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.