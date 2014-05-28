nie będę ukrywać, że nie koniecznie lubię tą markę i nie byłam dobrze nastawiona do tej sokowirówki i na szczęście bardzo mocno pomyliłam się. zalety w skrócie to: 1. mało elementów do myci (5 + dzbanek, z którego nie koniecznie trzeba korzystać), 2. bardzo cicha (nie wystraszy dziecka, kota czy papugi - sprawdziłam), 3. genialne wyciskanie, wirowanie i odsączanie soku ( z ok. 1-1,5 kg marchwi ponad 2 litry soku), 4. bardzo estetyczny wygląd, porządne materiały, 5. książeczka z przepisami :) 6. długa gwarancja 7. bardzo prosta w obsłudze i co najważniejsze - do codziennego użytku. jestem w 12 tygodniu ciąży i piję tylko i wyłącznie naturalne soki zarówno z owoców jak i warzyw - robię je codziennie w dużych ilościach i sokowirówka daję radę !!!