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Tootmine lõpetatud
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Philipsi anodeeritud alumiiniumist mahlapress HR1861/00 ainulaadse mikrokiudfiltri, 700 W mootori, eriti suure sisestustoru, 2 l viljalihanõu ja stiilse 1,25 l mahlakannuga.
700 W
2 liitrit
XL-sisestamistoru
XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.
2 liitrine viljaliha nõu ja 1,5 liitrine mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.
4.9
5-st
26
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
kajka
28/05/2014
Polska
Produkt pracuje cicho,szybko i wydajnie.
Z całego serca polecam produkty tej firmy gdyż posiadam ich kilka i za każdym razem jestem bardzo zadowolona zarówno w funkcjonalności jak i wydajności produktów.Pragnę nadmienić że przed zakupem Philipsa testowałam produkty innych marek i żadna nie dorównała marce Philips.
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See arvustus tehti tootele Aluminium Collection HR1861/00 Sokowirówka
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Martatoma
30/11/2013
Polska
produkt spełnia swoje zadanie
mocna, wydajna dobrze odsącza sok wióry są suche. Polecam bo długo szukałam dobrej sokowirówki. Może nie jest za piękna ale nie to jest najważniejsze. Polecam
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asia12
29/11/2013
Polska
Produkt doskonale spełnia swoją funkcję.
Główne zalety sokowirówki to: wydajność, łatwa obsługa, duży otwór wlotowy (np na całe jabłka) oraz nowoczesny design. Urządzenie nie jest zbyt głośne, co poprawia komfort użytkowania. Sokowirówkę łatwo jest zdemontować do mycia i złożyć ponownie. Poza tym bardzo praktyczny jest separator piany, który jest dołączony do dzbanka.
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