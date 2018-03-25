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Tootmine lõpetatud
Rohkem mahla, vähem askeldamist
See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu revolutsioonilisele "QUICKClean"-tehnoloogiale käib puhastamine 1 minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!
700 W
Kiirpuhastus
2 l, XL toru
Lehter
Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.
Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt.
Nautige tõeliselt interaktiivset mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanõu on läbipaistvad, tänu millele näete puu- ja köögiviljade mahlaks pressimist. Samuti saate kohe näha, kui anum saab täis ja on aeg seda tühjendada.
4.8
5-st
32
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
kluska7777
25/03/2018
Polska
Sokowirówka doskonała
Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!
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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
bartekkk07
22/03/2018
Polska
Produkt polecam w 100%
Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.
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BasJulowePasje
19/03/2018
Polska
Świetny produkt
Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.
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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20