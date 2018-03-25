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  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Standard Product Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product Detail Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Alternative Product Photograph Philips Viva Collection Juicer HR1864/20
  • Product in Use Photo Philips Viva Collection Juicer HR1864/20

Tootmine lõpetatud

Viva kollektsioonMahlapress

HR1864/20

4.8

| (32) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Rohkem mahla, vähem askeldamist

See Philipsi mahlapress pigistab puu- ja köögiviljadest veelgi rohkem mahla välja. Tänu revolutsioonilisele "QUICKClean"-tehnoloogiale käib puhastamine 1 minutiga. Nautige iga päev tervislikku kodus valmistatud mahla!

Kuva kõik eelised

Valmistab korraga kuni 2 l mahla ja puhastamine võtab 1 minuti

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 700 W

  • Kiirpuhastus

  • 2 l, XL toru

  • Lehter

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Puhastuseelne funktsioon loputab ära kõik soovimatud viljalihakiud

Philipsi mahlapress on esimene puhastuseelse funktsiooniga tsentrifugaalne mahlapress turul. Lükkurisse vett valades tekib seadmes veepurse, millega loputatakse kaanelt minema kõik soovimatud vlijalihakiud. Nii on sõela kergem puhastada.

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt

Seadme kõiki osi saab kokku panna kiirelt ja lihtsalt.

Viljaliha saab läbipaistva viljaliha nõu abil lihtsalt kontrollida

Viljaliha saab läbipaistva viljaliha nõu abil lihtsalt kontrollida

Nautige tõeliselt interaktiivset mahlapressimiselamust. Kaas ja viljalihanõu on läbipaistvad, tänu millele näete puu- ja köögiviljade mahlaks pressimist. Samuti saate kohe näha, kui anum saab täis ja on aeg seda tühjendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

32

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

25/03/2018

Polska

Polska

Sokowirówka doskonała

Niesamowity produkt, godny polecenia! Jestem bardzo zadowolona:) Soczki przygotowane z prędkością światła, łatwa w obsłudze, estetycznie wykonana, mało miejsca zajmujące urządzenie, bałdzo łatwy demontaż urządzenia do mycia. Sokowirówkę polecam!!

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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

22/03/2018

Polska

Polska

Produkt polecam w 100%

Sokowirówce PHILIPS daję zdecydowanie 5 gwiazdek. Łatwa w obsłudze i szybka w działaniu. Owoce i warzywa znikają w ułamku sekund i natychmiast pojawia się sok gotowy do picia. Polecam na 100%.

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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

19/03/2018

Polska

Polska

Świetny produkt

Sokowirówka sprawdzi się w niewielkiej kuchni, nie zajmuje dużo miejsca, a jej wygląd jest nowoczesny, dlatego będzie pasowała do różnych wnętrz. Sok wyciska szybko, mieści duże kawałki owoców i warzyw, a tych z cienką skórką nie trzeba wcześniej obierać (z wyjątkiem cytrusów, buraków i np. imbiru). Jest prosta w złożeniu i obsłudze. Dodatkowa funkcja szybkiego czyszczenia ułatwia mycie. Polecam.

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See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Sokowirówka Viva Collection HR1864/20

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.