Rohkem mahla, vähem askeldamist

Mahlavalmistamine pole kunagi olnud lihtsam kui selle Philipsi anodeeritud alumiiniumist mahlapressiga, millel on ainulaadne mikrokiudfilter, 700 W mootor, roostevabast terasest XXL-sisestamistoru, 2 L viljalihanõu ja stiilne 1,5 L mahlakann.