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HR1865/00
Rohkem mahla, vähem askeldamist
Mahlavalmistamine pole kunagi olnud lihtsam kui selle Philipsi anodeeritud alumiiniumist mahlapressiga, millel on ainulaadne mikrokiudfilter, 700 W mootor, roostevabast terasest XXL-sisestamistoru, 2 L viljalihanõu ja stiilne 1,5 L mahlakann.
700 W
2 L
XXL-sisestamistoru
Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise tilast pärast mahla valmistamist.
XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.
2 liitrine viljaliha nõu ja 1,5 liitrine mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.
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