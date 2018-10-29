TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist
  • Rohkem mahla, vähem askeldamist

Tootmine lõpetatud

Aluminium CollectionMahlapress

HR1865/00

Rohkem mahla, vähem askeldamist

Mahlavalmistamine pole kunagi olnud lihtsam kui selle Philipsi anodeeritud alumiiniumist mahlapressiga, millel on ainulaadne mikrokiudfilter, 700 W mootor, roostevabast terasest XXL-sisestamistoru, 2 L viljalihanõu ja stiilne 1,5 L mahlakann.

Kuva kõik eelised

Ainulaadne mikrokiudfilter, XXL-sisestamistoru ja tilgalukk

Rohkem mahla, vähem askeldamist

  • 700 W

  • 2 L

  • XXL-sisestamistoru

Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise

Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise

Tilgalukk hoiab ära mahla tilkumise tilast pärast mahla valmistamist.

Eriliselt suurde sisestamistorusse mahuvad veelgi suuremad puu- ja köögiviljad

Eriliselt suurde sisestamistorusse mahuvad veelgi suuremad puu- ja köögiviljad

XL-suuruses sisestamistorusse saab sisestada terveid puu- ja köögivilju, nii et neid pole eelnevalt vaja tükkideks lõigata.

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

Suure mahu tõttu valmib mahla pidevalt

2 liitrine viljaliha nõu ja 1,5 liitrine mahlakann võimaldavad korraga rohkem mahla valmistada.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.