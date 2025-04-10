Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)