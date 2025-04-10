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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
XL-toru, 70 mm
Kiire puhastamine 90 s
Lihtsasti kokkupandav
Säästke aega ja pressige mahla kiiremini. Selle mahlapressi puhul ei ole vaja enamikku puu- ja köögiviljadest tükeldada. Lihtsalt pange need 70 mm XL-sisestamistorusse ja nautige iga päev energiat andvaid toiteaineid.
Seadmes kasutatakse QuickClean tehnoloogiat, mis hõlmab ka lihtsasti puhastatavat mikrosõela. Kõiki osi saab lihtsasti eemaldada ja loputada.
Tänu integreeritud tilgalukule püsib teie köögikapipealne puhas ja korras.
4.7
5-st
67
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Russ5566
10/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Positiivsed omadused
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Positiivsed omadused
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Negatiivsed omadused
Ціна :(
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).