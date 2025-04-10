30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
XL-toru, 70 mm
Kiire puhastamine, 90 s
Lihtsasti kokkupandav
Mahlapress saab puuviljadest ja köögiviljadest kätte kuni 80% toiteainetest*. Suurepärane aeglaselt toimiv mahlapress suurtest rohelistest lehtedest mahla valmistamiseks.
Säästke aega ja pressige mahla kiiremini. Selle mahlapressi puhul ei ole vaja enamikku puu- ja köögiviljadest tükeldada. Lihtsalt pange need 70 mm XL-sisestamistorusse ja nautige iga päev energiat andvaid toiteaineid.
4.7
5-st
67
Auhinnad
94%
soovitab seda toodet
Russ5566
10/04/2025
Україна
Kinnitatud ostja
В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
OlyaSam
26/10/2021
Україна
Классная соковыжималка
Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)
Positiivsed omadused
Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена
Negatiivsed omadused
-
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Інгвар
28/07/2020
Україна
Перфекто!!!
Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..
Positiivsed omadused
Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати
Negatiivsed omadused
Ціна :(
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка
Philipsi sisetestid viidi läbi eraldi viljadega: viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega. Kõigi viljade puhul oli kogus 1000 g.