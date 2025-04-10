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  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
  • Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga

Viva kollektsioonPeenestav mahlapress

HR1889/70

4.7
| (67) Auhinnad | 94% soovitab seda toodet
Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga
Jooge iga päev tervislikku mahla. Philipsi peenestav mahlapress on parim mahlategemise masin. Sellel aeglasel mahlapressil on XL-sisestamistoru, mis võimaldab mahla teha tervetest puuviljadest, köögiviljadest ja suurtest rohelistest lehtköögiviljadest. Loputamiseks kulub kõigest 90 sekundit.
Kuva kõik eelised

Tervislike mahlade valmistamine on lihtne ja seda iga päev

Turgutage oma igapäevast toiteainete tarbimist vaid ühe minutiga

  • XL-toru, 70 mm

  • Kiire puhastamine, 90 s

  • Lihtsasti kokkupandav

Valmistage mahla kõikidest lemmikpuuviljadest, sh granaatõunast

Valmistage mahla kõikidest lemmikpuuviljadest, sh granaatõunast

Mahlapress saab puuviljadest ja köögiviljadest kätte kuni 80% toiteainetest*. Suurepärane aeglaselt toimiv mahlapress suurtest rohelistest lehtedest mahla valmistamiseks.

Laia avaga 70 mm sisestamistoru

Laia avaga 70 mm sisestamistoru

Säästke aega ja pressige mahla kiiremini. Selle mahlapressi puhul ei ole vaja enamikku puu- ja köögiviljadest tükeldada. Lihtsalt pange need 70 mm XL-sisestamistorusse ja nautige iga päev energiat andvaid toiteaineid.

Viljalihanõud saab kompaktselt mahlakogujas hoida

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

67

Auhinnad

94%

soovitab seda toodet

10/04/2025

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

В целом превосходит ожидания, но есть нюанс. Основная цель приобретения это сок из корнеплода (свёкла, морковь, сельдерей) Так вот изначально работал при приготовлении тихо, а в последнее время при загрузке указанных выше овощей проявлятся скрип и громкий звук, что честно говоря расстраивает и беспокоит Использую с момента покупки 2 месяца, один раз в день.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

26/10/2021

Україна

Україна

Классная соковыжималка

Очень довольна этой соковыжималкой. В использовании более полугода, никаких нареканий. Универсальная вещь, каких только соков уже не пробовали ) И немаловажное преимущество - легко моется и не занимает много места на столешнице. Адекватная цена. В общем 10 из 10 :)

Positiivsed omadused

Универсальность, компактность, легкость в использовании и уходе, цена

Negatiivsed omadused

-

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

28/07/2020

Україна

Україна

Перфекто!!!

Я змінив 3 соковитискача, проте вони всі були відцентрові. Стільки шуму!!! Та ще й незручно мити. Однак ця "соковижималка" срравжній витискач. Після народження третьої дитини саме цейпродукт став у нагоді для першого прикорму яблучним соком! Причому користуються єю мої старші сини - надзвичайно легко збирається-розбирається-миється. Тихо працює -дитина не просинається! Вона не призначена для бананів, суниці тощо - проте для цих продуктів витискач і не потрібен. Я користуюсь вже 7 місяців і дуже задоволений. З недоліків - тільки ціна..

Positiivsed omadused

Тихо, надійно, просто користувптись-мити-збирати

Negatiivsed omadused

Ціна :(

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR1889/70 Шнекова соковижималка

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Philipsi sisetestid viidi läbi eraldi viljadega: viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega. Kõigi viljade puhul oli kogus 1000 g.