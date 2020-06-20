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Tootmine lõpetatud

Avance CollectionPeenestav mahlapress

HR1897/30

4.8
| (12) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Vabastage kogu headus oma klaasi
Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks neist maksimaalselt mahla. Tänu sõelata disainile saab pärast mahla pressimist kõik detailid ühe minutiga puhtaks loputada.
Kuva kõik eelised

MicroMasticating-tehnoloogiaga pressitakse mahlaks kuni 90%* puuviljast

Vabastage kogu headus oma klaasi

  • MicroMasticating-tehnoloogia

  • Metallihall

  • Tagasiside LED-märgutuledega

  • Täiendav filter

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

MicroMasticating-tehnoloogia pressib mahlaks kuni 90%* puuviljast

Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Pressige mahlaks kõik oma lemmikviljad, sealhulgas banaanid ja mangod

Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Lisage oma jookidesse lehtköögivilju, võrseid ja pähkleid

Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612378

Arvustused

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4.8

5-st

12

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

20/06/2020

България

България

Много полезен и удобен продукт

Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

20/02/2017

България

България

Kinnitatud ostja

Продукта изпълнява перфектно задаяата си.

Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

30/10/2016

България

България

Kinnitatud ostja

Много готина машинка

Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка

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Lahtiütlused

  1. Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).