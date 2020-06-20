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Tootmine lõpetatud
MicroMasticating-tehnoloogia
Metallihall
Tagasiside LED-märgutuledega
Täiendav filter
Puu- ja köögiviljades on tuhandeid rakke, mis sisaldavad mahla, vitamiine ja teisi eluks üliolulisi toitaineid. Philipsi uuenduslik MicroMasticating-tehnoloogia on loodud selliselt, et see avaks puu- ja köögiviljade rakud ja pressiks teie lemmikviljadest maksimaalselt mahla välja – nii pressite mahlana klaasi kuni 90%* viljadest ja mitte midagi ei lähe raisku.
Valmistage hõrgutavaid ja tervislikke mahlu pehmetest puuviljadest ja kõvadest köögiviljadest. Saate mahla valmistada kõigist oma lemmikkooslustest ja pressida mahlaks isegi kõige suurema tärklisesisaldusega komponendid, nagu näiteks banaanid ja mangod, millest tavaliselt on väga raske mahla valmistada.</
Kiudainerikkad lehtköögiviljad ja võrsed on ka tervislike mahlade suurepärased komponendid ning kõiki neid saab selle mahlapressiga töödelda. Nisuoras, spinat ja paljud teised võiksid tänu MicroMasticating-tehnoloogiale olla teie igapäevaste mahlade tervislikumaks lisandiks. Võite mahlapressis kasutada ka teatud sorti pähkleid, näiteks mandleid, et valmistada mandlipiima.
Auhinnad
4.8
5-st
12
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
vtankov
20/06/2020
България
Много полезен и удобен продукт
Компактен, лесен за почистване и много удобен за работа.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
КрасиСофия
20/02/2017
България
Kinnitatud ostja
Продукта изпълнява перфектно задаяата си.
Използваме го всеки ден, поне по веднъж. Работи отлично. Изцежда сок от всичко, а когато правим сок от спанак - остатъка от листата отива директно за супа. Същото се получава и с магданоз, морков и целина (глава). Изключително сме доволни!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
ПОПОФФ
30/10/2016
България
Kinnitatud ostja
Много готина машинка
Всичко е страхотнов този уред. Страходен дизайн, изключително компактен и прави страхотен сок.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Avance Collection HR1897/30 Смилаща сокоизстисквачка
Philipsi sisetest viidi läbi viinamarjade, õunte, mustsõstarde, maasikate, tomatite, arbuusi, apelsinide ja granaatõuntega (kõigi puhul oli kogus 1000 g).