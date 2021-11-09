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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Tehnoloogia FiberBoost
Kiirpuhastus
3 l, XXL-sisestamistoru
1200 W
FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu vajutusega saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemika mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid. Ainulaadne kombinatsioon nutikalt kontrollitavatest püsikiirustest ja ainulaadse disainiga sõelast võimaldab valida mahla kiudainesisaldust, et igaüks saaks nautida oma lemmikmahla.
1200 W mootor võimaldab pressida pingutuseta ka kõige kõvemaid puu- ja köögivilju.
Tänu nurkadeta ümarale kujule kogutakse jäägid viljalihanõusse.
Auhinnad
5.0
5-st
69
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Freeda75
09/11/2021
Україна
Виріб справді дуже ефективний!
Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.
Positiivsed omadused
чудово усе
Negatiivsed omadused
не уявляю
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
q3we4ka
29/10/2021
Україна
Легкая в использовании
Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.
Positiivsed omadused
Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.
Negatiivsed omadused
Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
vita3584
28/10/2021
Україна
Мощная и производительная
Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка