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  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl

Tootmine lõpetatud

Avance CollectionMahlapress

HR1922/20

5
| (69) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Värske ja nauditav kiudainetega mahl
FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu abil saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemise mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid.
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Valige kuni 50% lisakiudaineid

Värske ja nauditav kiudainetega mahl

  • Tehnoloogia FiberBoost

  • Kiirpuhastus

  • 3 l, XXL-sisestamistoru

  • 1200 W

FiberBoost tehnoloogia tagab kuni 50% lisakiudaineid

FiberBoost tehnoloogia tagab kuni 50% lisakiudaineid

FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu vajutusega saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemika mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid. Ainulaadne kombinatsioon nutikalt kontrollitavatest püsikiirustest ja ainulaadse disainiga sõelast võimaldab valida mahla kiudainesisaldust, et igaüks saaks nautida oma lemmikmahla.

Võimas 1200 W mootor

1200 W mootor võimaldab pressida pingutuseta ka kõige kõvemaid puu- ja köögivilju.

Viljaliha langeb vabalt ühte mahutisse

Viljaliha langeb vabalt ühte mahutisse

Tänu nurkadeta ümarale kujule kogutakse jäägid viljalihanõusse.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612372

Arvustused

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5.0

5-st

69

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/11/2021

Україна

Україна

Виріб справді дуже ефективний!

Цього літа придбала соковижималку Philips Avance Collection HR1922/20 і дуже задоволена покупкою. Вона справжня чарівниця: дуже потужна і при цьому достатньо тихо працює (порівняно з попередньою - теж досить потужною, але галасливою), величезна продуктивність і швидкість переробки фруктів – усе літо допомагала нам витискати сік з яблук із власного саду у досить великих кількостях і давала можливість робити це навіть з перезрілих яблук, з яких попередня соковижималка була спроможна зробити щось на зразок пюре і залишити дуже багато вологи у відходах. Ця ж віджимає настільки ефективно, що низький вміст соку у відходах відчувається навіть за вагою, знову ж відносно попереднього досвіду. До того ж вона дуже ергономічна, легко розбирається, миється і збирається, і взагалі дуже приємна на вигляд і дотик, ніяких зайвих вібрацій або ковзань по столу. Працювати на ній справжнє задоволення, велика подяка виробнику за чудові інженерні рішення.

Positiivsed omadused

чудово усе

Negatiivsed omadused

не уявляю

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

29/10/2021

Україна

Україна

Легкая в использовании

Пользуюсь уже более 2 лет, летом закрутки такие как томатные соки на закрутки, просто попить морковный сок постояно. Очено быстро перекрутил 4 ящика помидор. Легко разобрал выкинул не нужное, под водой сполоснул и готова работать дальше. Не пом было в комплекте щетка для сетки, но зубной щеткой быстро все прочищается. Очень советую, мощная, работает тихо. Моется легко если сразу, если не сразу то в посудомойку и чистая.

Positiivsed omadused

Легкость в мытье и в сборке. Тихая. Мощная. Удобная загрузка.

Negatiivsed omadused

Не сильно большой обьем для отработаного, на семью попить сок отлично. Примерно на каждые 3 литра сока чистил. Как для сокавыжималки это самый раз. Не считаю это минусом

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

28/10/2021

Україна

Україна

Мощная и производительная

Пользуюсь данной соковыжималкой уже 5 лет. От данного товара лишь положительные впечатления. Советую для покупки. Уверен останетесь довольны как и я. Соковыжималка стоит своих денег.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/20 Соковижималка

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