TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl
  • Värske ja nauditav kiudainetega mahl

Avance CollectionMahlapress

HR1922/21

4.3
| (3) Auhinnad

1 auhind

Värske ja nauditav kiudainetega mahl
FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu abil saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemise mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid.
Kuva kõik eelised

Valige kuni 50% lisakiudaineid

Värske ja nauditav kiudainetega mahl

  • Kiirpuhastus

  • 1200 W

  • XXL-suuruses sisestustoruga

FiberBoost tehnoloogia tagab kuni 50% lisakiudaineid

FiberBoost tehnoloogia tagab kuni 50% lisakiudaineid

FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu vajutusega saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemika mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid. Ainulaadne kombinatsioon nutikalt kontrollitavatest püsikiirustest ja ainulaadse disainiga sõelast võimaldab valida mahla kiudainesisaldust, et igaüks saaks nautida oma lemmikmahla.

Kergesti puhastatav sõel

Kergesti puhastatav sõel

Tänu poleeritud sõelale on jääkide puhastamine köögikäsna abil imelihtne.

Vaiksem

Vaiksem

Uuel mootoril on madalam müra- ja vibratsioonitase, mis teeb mahlapressimise vaiksemaks.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-612372

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

3

Auhinnad

3
2
1

15/08/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Класна вижималка,якість Філіпс

Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

22/07/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вроде и можно брать

Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую

Positiivsed omadused

Дизайн, простота работы.

Negatiivsed omadused

Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

05/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Начавили вже десятки літрів різних соків

Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.

Positiivsed omadused

Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати

Negatiivsed omadused

У соковитих яблук жмих досить вологий

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.