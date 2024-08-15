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HR1922/21
Kiirpuhastus
1200 W
XXL-suuruses sisestustoruga
FiberBoosti tehnoloogia võimaldab valida mahlale soovitud tekstuuri. Nupu vajutusega saate valida värskendava läbipaistva mahla või kreemika mahla, mis sisaldab kuni 50% rohkem kiudaineid. Ainulaadne kombinatsioon nutikalt kontrollitavatest püsikiirustest ja ainulaadse disainiga sõelast võimaldab valida mahla kiudainesisaldust, et igaüks saaks nautida oma lemmikmahla.
Tänu poleeritud sõelale on jääkide puhastamine köögikäsna abil imelihtne.
Uuel mootoril on madalam müra- ja vibratsioonitase, mis teeb mahlapressimise vaiksemaks.
Auhinnad
4.3
5-st
3
Auhinnad
15/08/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Класна вижималка,якість Філіпс
Дуже сподобалась , рекомендую, пийте сік та будьте здорові
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Baraban
22/07/2024
Україна
Kinnitatud ostja
Вроде и можно брать
Искал себе соковыжималку, для мягких и твердых фруктов\овощей Свою задачу выполняет, но к-во деталей, которую нужно мыть ... Бесит, очень много, только из-за этого ищу другую соковыжималкую
Positiivsed omadused
Дизайн, простота работы.
Negatiivsed omadused
Мыть много деталей, очень слабенький и хилый корпус в месте дожима всех деталей, там же пластик...
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
MaximCh
05/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Начавили вже десятки літрів різних соків
Рекомендую всім, хто любить якість і вітаміни. В цілому, задоволений.
Positiivsed omadused
Висока потужність, стильний дизайн, легко доглядати
Negatiivsed omadused
У соковитих яблук жмих досить вологий
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Колекція Avance HR1922/21 Соковижималка