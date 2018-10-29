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  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis
  • Täiuslikult hoiustatav igas köögis

Tootmine lõpetatud

Kompaktne kannmikser

HR2021/70

Täiuslikult hoiustatav igas köögis

See on kõige kompaktsem täismõõtmeline kannmikser maailmas. Philipsi kannmikseri alusel olev suur pesa kannu hoiustamiseks teeb ta tavalistest kannmikseritest poole väiksemaks. Ta jõudlus on tänu viieharulisele lõiketerale ja 400 W mootorile sama muljetavaldav.

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Kompaktne kannmikser hõlpsaks hoiustamiseks

Täiuslikult hoiustatav igas köögis

  • 400 W

  • 1,75-liitrine plastkann

  • peenestajaga

  • Lihtsalt hoiustatav

Hoiustage kann alusele

Hoiustage kann alusele

Tänu sellele, et kannu hoitakse alusel, vajab see komplekt tavalise kannmikseriga võrreldes poole vähem ruumi.

Purunemiskindel kann

Purunemiskindel kann

Tugevdatud plastist kannu puhul ei pea te muretsema selle purunemise pärast.

Juhtmehoidik

Juhtmehoidik

Kannmikseri mugavamaks hoiustamiseks saab juhtme panna hoiule seadme korpusesse.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.