Täiuslikult hoiustatav igas köögis

See on kõige kompaktsem täismõõtmeline kannmikser maailmas. Alusel olev suur pesa kannu hoiustamiseks teeb ta tavalistest kannmikseritest poole väiksemaks ja võimaldab eriti hõlpsalt hoiustada. Ta jõudlus on tänu 5-tähelisele lõikenoale ja 400 W mootorile sama muljetavaldav.