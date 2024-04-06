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  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
  • Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*

Seeria 3000ProBlend-tehnoloogiaga kannmikser, 450 W, 1,9 l

HR2041/00

4.7
| (29) Auhinnad | 92% soovitab seda toodet
Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*
Mõeldud parandamaks teie igapäevast blendrikasutust tänu 450 W võimsusele ja terade jõudlusele, mis tulevad toime igasuguste koostisainete ja isegi jää purustamisega. Valmistab kiiresti ühtlase konsistentsiga joogi minimaalse jõudlusega.
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Ainulaadne ProBlendi süsteem

Ilma tükkideta, siidine tulemus 45 sekundiga*

  • ProBlend süsteem

  • 1,9L max mahutavus

  • 1L tegelik mahutatavus

  • Üks kiirus ja impulssrežiim

  • Plastist kann

Ainulaadne ProBlendi süsteem tagab ühtlase konsistentsi

Ainulaadne ProBlendi süsteem tagab ühtlase konsistentsi

Ainulaadne ProBlendi süsteem ühendab täiuslikult kolme spetsiaalselt loodud tehnoloogiat, et tagada ühtlane, ilma tükkideta, segu vaid 45 sekundiga**. 450W võimsusega mootor juhib segunemist, et saavutada kõigi koostisosade ühtlane ringlemine, samas kui tera on spetsiaalselt kujundatud lõikeala maksimeerimiseks. Viimaseks, on kannul ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi segatavasse voolu.

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.

1 kiirus + impulssrežiim

1 kiirus + impulssrežiim

Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

29

Auhinnad

92%

soovitab seda toodet

4
3
2

06/04/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Вибір за свою ціну чудово виконує свій функціонал

2 режими, окремий режим для льоду. Смузі зранку ідеальні. Дуже швидко та без грудок.

Positiivsed omadused

швидко, добре працює з замороженими фруктами та льодом

Negatiivsed omadused

трішки б дизайн менший як у Deily collection HR2603/00

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

09/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий виріб.

Приобрели в апреле 2023г. как дорожный вариант. Легкий и малогабаритный, по пробовав, в использование каждый день, вопросов ни каких, все соответствует заявленным характеристикам. Больше всего нравится легкая чаша ( по сравнению со стеклянной), моется великолепно, нет зазоров в которые забиваются остатки пищи. Довольна на все 100%.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

20/10/2022

Україна

Україна

Легко, зручно, тихо - все ідеально

Блендер якісно перемелює не залишаючи твордих частинок, тихо працює, легко миється, все, що потрібно)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер

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Lahtiütlused

  1. Testitud impulssrežiimis 8 jääkuubikuga (2,5x2,5x2,5cm)

  2. Testitud režiimis PULSE 8 jääkuubikuga (2,5 × 2,5 × 2,5 cm)

  3. 200 ml klaasi puhul