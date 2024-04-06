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ProBlend süsteem
1,9L max mahutavus
1L tegelik mahutatavus
Üks kiirus ja impulssrežiim
Plastist kann
Ainulaadne ProBlendi süsteem ühendab täiuslikult kolme spetsiaalselt loodud tehnoloogiat, et tagada ühtlane, ilma tükkideta, segu vaid 45 sekundiga**. 450W võimsusega mootor juhib segunemist, et saavutada kõigi koostisosade ühtlane ringlemine, samas kui tera on spetsiaalselt kujundatud lõikeala maksimeerimiseks. Viimaseks, on kannul ainulaadsed ribid, mis juhivad koostisosi pidevalt tagasi segatavasse voolu.
Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.
Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.
4.7
5-st
29
Auhinnad
92%
soovitab seda toodet
ОленаR
06/04/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Вибір за свою ціну чудово виконує свій функціонал
2 режими, окремий режим для льоду. Смузі зранку ідеальні. Дуже швидко та без грудок.
Positiivsed omadused
швидко, добре працює з замороженими фруктами та льодом
Negatiivsed omadused
трішки б дизайн менший як у Deily collection HR2603/00
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Кити
09/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий виріб.
Приобрели в апреле 2023г. как дорожный вариант. Легкий и малогабаритный, по пробовав, в использование каждый день, вопросов ни каких, все соответствует заявленным характеристикам. Больше всего нравится легкая чаша ( по сравнению со стеклянной), моется великолепно, нет зазоров в которые забиваются остатки пищи. Довольна на все 100%.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Cartainhog
20/10/2022
Україна
Kampaania osa
Легко, зручно, тихо - все ідеально
Блендер якісно перемелює не залишаючи твордих частинок, тихо працює, легко миється, все, що потрібно)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2041/17 Блендер
Testitud impulssrežiimis 8 jääkuubikuga (2,5x2,5x2,5cm)
Testitud režiimis PULSE 8 jääkuubikuga (2,5 × 2,5 × 2,5 cm)
200 ml klaasi puhul