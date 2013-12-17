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Tootmine lõpetatud

Kannmikser

HR2074/50

4

| (3) Auhinnad

Värske vaheldus iga päev

See Philipsi kannmikser on väravaks igapäevase vahelduse maailma. Tehke ise värskeid mahlasid. Segage kodusvalmistatud suppe või tehke toitvaid smuutisid. Kasutades mitmekiiruselist 600 W mootorit ja külgeklõpsatatavat peenestit, on võimalused piiramatud.

Kuva kõik eelised

Segab võrratuid smuutisid, maitsvaid suppe, tervislikke mahlasid

Värske vaheldus iga päev

  • 600 W

  • 2-liitrise klaaskannuga

  • filtriga

  • Viis kiirust ja impulssrežiim

Filter selge mahla tegemiseks

Filter selge mahla tegemiseks

See mugav filter ei lase suurtel ega väikestel seemnetel mahla sattuda.

Jääpurustamise nupp

Jääpurustamise nupp

Purustage jääd selle lihtsa nupu vajutamisega.

Kauakestvad tiiviknoad

Kauakestvad tiiviknoad

Purustades ja peenestades nende kauakestvate ja üliteravate Philipsi kannmikseri nugadega saavutate täiusliku tulemuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

3

Auhinnad

2
1

17/12/2013

Polska

Polska

BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY

Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender HR2074

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender HR2074

01/03/2019

România

România

Multumita

Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.

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See arvustus tehti tootele Blender HR2074

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Blender HR2074

03/08/2017

Magyarország

Magyarország

Az árát a hibái miatt nem éri meg.

Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.

See arvustus tehti tootele HR2074 turmixgép

See arvustus tehti tootele HR2074 turmixgép

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