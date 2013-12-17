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Tootmine lõpetatud
HR2074/50
Värske vaheldus iga päev
See Philipsi kannmikser on väravaks igapäevase vahelduse maailma. Tehke ise värskeid mahlasid. Segage kodusvalmistatud suppe või tehke toitvaid smuutisid. Kasutades mitmekiiruselist 600 W mootorit ja külgeklõpsatatavat peenestit, on võimalused piiramatud.
600 W
2-liitrise klaaskannuga
filtriga
Viis kiirust ja impulssrežiim
See mugav filter ei lase suurtel ega väikestel seemnetel mahla sattuda.
Purustage jääd selle lihtsa nupu vajutamisega.
Purustades ja peenestades nende kauakestvate ja üliteravate Philipsi kannmikseri nugadega saavutate täiusliku tulemuse.
4.0
5-st
3
Auhinnad
smykolina
17/12/2013
Polska
BARDZO ŁATWY W UŻYTKOWANIU I PRAKTYCZNY
Mikser jest bardzo pomocny w kuchni, polecam go ze względu na jego łatwość demontowania i mycia. Super sprawdza się w przypadku przyrządzania zupek dla dzieci, naleśników, koktajli oraz przetworów na zimę. Bardzo dobrze miksuje i jest niezawodny a mam go około 5 lat.
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See arvustus tehti tootele Blender HR2074
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See arvustus tehti tootele Blender HR2074
Spring
01/03/2019
România
Multumita
Rapid, foarte bun pentru prepararea piureurilor și supelor crema pentru bebelușul meu și nu numai.
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See arvustus tehti tootele Blender HR2074
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See arvustus tehti tootele Blender HR2074
István
03/08/2017
Magyarország
Az árát a hibái miatt nem éri meg.
Használható, de a felsorolt hibái miatt túlárazott Ennyit nem ér. Filléres módosításokkal akár kiváló is lehetne, de így nem az.
See arvustus tehti tootele HR2074 turmixgép
See arvustus tehti tootele HR2074 turmixgép