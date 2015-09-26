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Tootmine lõpetatud
Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!
400 W
1,5-liitrine plastkann
peenestaja, filtri ja hakkijaga
ProBlend 4
Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.
Purunemiskindel tugevdatud plastist kann. Sellesse 1,5-liitrisse kannu mahub töötlemiseks 1,25 liitrit vedelikku.
Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.
Auhinnad
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
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Agnobu
26/09/2015
Lietuva
Puikus produktas sveikam gyvenimui!
Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!
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Bio80
24/01/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.
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Mugur
30/12/2016
România
Merita cumparat !
L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.
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