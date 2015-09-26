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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
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Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyKannmikser

HR2104/90

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!

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Võimas kannmikser ProBlendi lõiketeraga

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

  • 400 W

  • 1,5-liitrine plastkann

  • peenestaja, filtri ja hakkijaga

  • ProBlend 4

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.

Purunemiskindel plastnõu

Purunemiskindel tugevdatud plastist kann. Sellesse 1,5-liitrisse kannu mahub töötlemiseks 1,25 liitrit vedelikku.

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: VRS_AWARD-961310

Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

26/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas sveikam gyvenimui!

Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!

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See arvustus tehti tootele „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

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See arvustus tehti tootele „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2104/90 turmixgép

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See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2104/90 turmixgép

30/12/2016

România

România

Merita cumparat !

L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.

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See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2104/90

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See arvustus tehti tootele Blender Daily Collection HR2104/90

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.