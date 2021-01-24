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  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
  • Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

Tootmine lõpetatud

Kollektsioon DailyKannmikser

HR2105/00

4.8
| (39) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

1 auhind

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada
Sellel Philipsi Daily Collectioni kannmikseril on 400 W mootor, 1,5 l kann ja ProBlendi neljaharuline lõiketera, millega saate valmistada ideaalseid smuutisid ja toite. Ka kõvade ainete peenestamine on nüüd lihtne!
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Eriti võimas mootor ja lõiketera

Värskeid smuutisid ja toite on nüüd hõlbus valmistada

  • 400 W

  • 1,5 l klaaskann

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

  • ProBlend 4

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor

Võimas 400 W mootor lihtsaks segamiseks.

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

ProBlendi neljaharuline tera tõhusaks segamiseks

Uudse disainiga tera segab ja lõikab koostisaineid tõhusalt ning teile ja teie perele valmib täiuslik smuuti.

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel

Kvaliteetne klaaskann on kriimustus- ja lõhnakindel. 1,5-liitrises kannus saab valmistada 1,25 liitrit jooki.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Award image VRS_AWARD-961310

Arvustused

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4.8

5-st

39

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

3

24/01/2021

Україна

Україна

Отличный блендер

Пользуюсь этой моделью больше 2х лет, отличный вариант для дома, любимые коктейли готовит на ура, благодаря насадки с сеткой даже малину в джем без косточек получается приготовить. Очень рекомендую

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер

20/08/2020

Україна

Україна

Отличный блендер!

Блендер хорошо смешивает и взбивает жидкое тесто, коктейли, смузи, соусы! Благодаря такому помощнику в моей семье более разнообразное меню. Мельничка, входящая в комплект отлично измельчает орехи, специи, кофе! Есть фильтр для приготовления свежевыжатого сока. Я очень довольна приобретением, мой помощник всегда выручает, пользуюсь почти каждый день! Рекомендую

Positiivsed omadused

Большая и удобная чаша для всей семьи, компактная мельничка, отличный дизайн

Negatiivsed omadused

Нет

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2100/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2100/00 Блендер

31/10/2019

Україна

Україна

Чудовий блендер

Абсолютно задоволені. Ця модель зручна, потужна, виконує усі поставлені задачі, легка у використанні та просто миється :) Повністю оправдав сподівання

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2103/00 Блендер

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.