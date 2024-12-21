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  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
  • Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
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Tootmine lõpetatud

Seeria 5000Kannmikser

HR2224/00

4.7

| (51) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini

ProBlend Crushi tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne neljaharuline lõiketera ja võimas 800 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.

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Kõik tänu võimsale ProBlend Crush-tehnoloogiale

Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini

  • ProBlend Crush-tehnoloogia

2-aastane ülemaailmne garantii

2-aastane ülemaailmne garantii

Meie kannmikseritele kehtib 2-aastane ülemaailmne garantii – garanteerime pikaaegse kvaliteedi ja töökindluse.

Võimas ja energiatõhus 800 W mootor

Võimas ja energiatõhus 800 W mootor

Võimas ja energiatõhus 800 W mootor tasakaalustab energiakasutust ja tagab ideaalse tulemuse. Lisaks suurendab see ProBlend Crush-tehnoloogia jõudlust.

Ideaalselt purustatud jää ja kõvemad toiduained ning seda kaks korda kiiremini

Ideaalselt purustatud jää ja kõvemad toiduained ning seda kaks korda kiiremini

ProBlend Crushi tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne neljaharuline lõiketera ja võimas 800 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

51

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

1

21/12/2024

Lietuva

Lietuva

Geras trintuvas-maišytuvas

Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

16/12/2024

Lietuva

Lietuva

Skanu, švelnu, gaivu

Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

13/12/2024

Lietuva

Lietuva

Sutrina be didelio vargo daug dalykų

Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.