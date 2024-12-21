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Suurepärased tulemused kaks korda kiiremini
ProBlend Crushi tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne neljaharuline lõiketera ja võimas 800 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.
ProBlend Crush-tehnoloogia
Meie kannmikseritele kehtib 2-aastane ülemaailmne garantii – garanteerime pikaaegse kvaliteedi ja töökindluse.
Võimas ja energiatõhus 800 W mootor tasakaalustab energiakasutust ja tagab ideaalse tulemuse. Lisaks suurendab see ProBlend Crush-tehnoloogia jõudlust.
ProBlend Crushi tehnoloogia valmistab siidise smuuti ka kõige kõvematest koostisainetest ja seda kaks korda kiiremini. Meie ainulaadne neljaharuline lõiketera ja võimas 800 W mootor purustavad ideaalselt nii jääd kui ka suuremaid tükke.
4.7
5-st
51
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Burokėlis12
21/12/2024
Lietuva
Geras trintuvas-maišytuvas
Geras trintuvas-maišytuvas, gerai sutrina, nepalieka gumuliukų.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
strazdaite
16/12/2024
Lietuva
Skanu, švelnu, gaivu
Gaminu kokteilius pagal metų laikus. Naudoju jau metai laiko, Mano racione kokteiliai užima didelę dalį. Šis blenderis prisideda prie geros savijautos ir sočių užkandžių.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Andžė
13/12/2024
Lietuva
Sutrina be didelio vargo daug dalykų
Trintos sriubos, padažai ar šiaip vaisių ar daržovių kokteiliai. Kokybe esu patenkinta.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 5000 serijos HR3020/20 maišytuvas