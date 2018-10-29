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  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
  • Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig

3000 seeriaKannmikser ProBlend Crush Tech. 600 W, 2 l

HR2291/01

Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig
Mõeldud parandamaks teie igapäevast kannmikseri kasutamist tänu 600 W võimsusele ja terade jõudlusele, mis tulevad toime igasuguste koostisainete ja isegi jää purustamisega. Valmistab ühtlase konsistentsiga joogi minimaalse jõudlusega ja kiiresti.
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Ainulaadne ProBlendi süsteem

Ühtlase konsistentsiga segud, milles pole tükke, juba 45 sekundig

  • ProBlend-süsteem

  • Maksimaalne maht 2 l

  • Kasutatav maht 1,25 l

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

  • Klaaskann

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.

Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad

Vastupidavad roostevabast terasest lõiketerad

Vastupidavad roostevabast terasest terad jäävad pikemaks ajaks teravaks ning rooste- ja tuhmumisvabaks.

Valikus on kaks kiirust ja impulssrežiim

Valikus on kaks kiirust ja impulssrežiim

Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.

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