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HR2291/01
ProBlend-süsteem
Maksimaalne maht 2 l
Kasutatav maht 1,25 l
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Klaaskann
Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.
Vastupidavad roostevabast terasest terad jäävad pikemaks ajaks teravaks ning rooste- ja tuhmumisvabaks.
Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.
Arvustused
Katsetatud režiimis MAX mitmete retseptidega
200 ml klaasi puhul