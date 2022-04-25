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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
ProBlend süsteem
2L max mahutavus
1,25L tegelik mahutavus
Kaks kiirust ja impulssrežiim
Klaaskann
Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.
Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.
Serveeri kuni 6 jooki (200 ml klaasi) tänu 1,25 L tegelikule mahutavusele .***
5.0
5-st
36
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Solodka
25/04/2022
Україна
Kampaania osa
Компактний помічник, готує смачні смузі.
Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.
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See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
гуфія
24/04/2022
Україна
Kampaania osa
потужний
не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні
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See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Mira30
23/04/2022
Україна
Kampaania osa
Дуже зручний стакан щоб брати з собою
Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .
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See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
200ml klaasiga
200 ml klaasi puhul