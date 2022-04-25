TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
  • Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*

3000 seeriaKannmikser ProBlend Crush Tech. 600 W, 2 l

HR2291/41

5
| (36) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*
Mõeldud parandamaks teie igapäevast blendrikasutust tänu 600 W võimsusele ja terade jõudlusele, mis tulevad toime igasuguste koostisainete ja isegi jää purustamisega. Valmistab kiiresti ühtlase konsistentsiga joogi minimaalse jõudlusega.
Kuva kõik eelised

Ainulaadne ProBlendi süsteem

Siidine, ilma tükkideta tulemus, kõigest 45 sekundiga*

  • ProBlend süsteem

  • 2L max mahutavus

  • 1,25L tegelik mahutavus

  • Kaks kiirust ja impulssrežiim

  • Klaaskann

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Peenestab jää kõigest 45 sekundiga**

Kasutage impulssrežiimi, et purustada jääkuubikud pisikesteks tükkideks kõigest 45 sekundiga**. See on täiuslik vahend teie eelistatuimate jahutatud jookide ja smuutide jaoks ning suurepärane erimagustoitude puhul.

Valikus on kaks kiirust ja impulssrežiim

Valikus on kaks kiirust ja impulssrežiim

Tehke endale mitmesuguseid erinevaid jooke ja võimaldage endale kiiret koostisosade ettevalmistamist oma lemmiklõunasöögi jaoks valides kiiruse ja impulssrežiimi seadistuste vahel. Koostisosadeks kasutage maitsetaimi, vürtse ja köögivilju; selleks, et jahvatada kohvi ning isegi selleks, et purustada jää suupärase külmutatud smuuti tegemiseks.

Suur kann, mis sobib suurepäraselt teie perekonna vajadustega

Suur kann, mis sobib suurepäraselt teie perekonna vajadustega

Serveeri kuni 6 jooki (200 ml klaasi) tänu 1,25 L tegelikule mahutavusele .***

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

36

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/04/2022

Україна

Україна

Компактний помічник, готує смачні смузі.

Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

24/04/2022

Україна

Україна

потужний

не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

23/04/2022

Україна

Україна

Дуже зручний стакан щоб брати з собою

Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. 200ml klaasiga

  2. 200 ml klaasi puhul