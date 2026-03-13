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HR2395/00
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User Manual Philips Kitchen scale
Akul töötav automaatse väljalülitumise ja teisendamise funktsiooniga Philipsi köögikaal. Kaalub 1-grammise täpsusega kuni 5 kg. Sellel on lähtestamise/taara funktsioon.
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