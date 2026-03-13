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Köögikaal

HR2395/00

Köögikaal

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Kasutusjuhendid ja dokumendid

User Manual Philips Kitchen scale

  • PDF fail, 1.1 MB
  • 13 March 2026

Akul töötav automaatse väljalülitumise ja teisendamise funktsiooniga Philipsi köögikaal. Kaalub 1-grammise täpsusega kuni 5 kg. Sellel on lähtestamise/taara funktsioon.

  • PDF fail
  • 29 March 2026

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