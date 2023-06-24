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  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
  • Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega

Kollektsioon DailyProMix saumikser

HR2531/00

4.1
| (47) Auhinnad
Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega
Võimsa mootori ja ainulaadse ergonoomilise disainiga saumikser segab kiiresti ja tõhusalt vaid ühe nupuvajutusega. Valmistage igapäevaselt tervislikke ja koduseid toite.
Kuva kõik eelised

Nautige iga päev lihtsasti valmistatavaid tervislikke toite

Kiire ja tõhus segamine vaid ühe nupuvajutusega

  • Intuitiivne

  • Lihtne

  • Võimas

650 W võimas mootor

650 W võimas mootor võimaldab teil hõlpsalt valmistada oma igapäevaseid koduseid toite

Pritsmekaitsega lõiketera

Pritsmekaitsega lõiketera

Saumikseri alumise osa laineline kuju tagab selle, et mikserdamise ajal ei tekiks pritsmeid ega segadust

Ergonoomiline disain

Ergonoomiline disain

Vastupidav ja ergonoomiline disain teeb kasutamise mugavaks ja lihtsaks

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

47

Auhinnad

24/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

10/02/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Чудовий прилад

Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе

Positiivsed omadused

Якiсть

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.