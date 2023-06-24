30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
HR2534/00
Intuitiivne
Lihtne
Võimas
650 W võimas mootor võimaldab teil hõlpsalt valmistada oma igapäevaseid koduseid toite
Saumikseri alumise osa laineline kuju tagab selle, et mikserdamise ajal ei tekiks pritsmeid ega segadust
Vastupidav ja ergonoomiline disain teeb kasutamise mugavaks ja lihtsaks
4.1
5-st
47
Auhinnad
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Borsuk
10/02/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Чудовий прилад
Дуже эргономiчний, якiсний, мае чудовий вигляд тихо працюе
Positiivsed omadused
Якiсть
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix