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  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

Uus

3000 seeriaSaumikser

HR2560/00

Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

Avasta vaevatu segamine Philipsi Saumikser 3000 seeriaga, mis on loodud muutma Sinu igapäevane toiduvalmistamine kiiremaks, sujuvamaks ja nauditavamaks. Naudi igapäevaselt kreemiseid suppe ja smuutisid ilma köögi segaduseta.

Kuva kõik eelised

Naudi igapäevaselt soojasid ja maitsvaid suppe

Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

  • Võimas jõudlus: Philipsi saumikser 1000 W-ga annab kiiresti sujuvaid tulemusi.

  • ProMix tehnoloogia: see saumikser tagab ühtlase vooluse ja vähem pritsmeid.

  • Täpne juhtimine: 4 kiirust pluss Turbo annavad kontrolli iga roa jaoks, mida valmistada.

  • Loodud mugavuseks ja ohutuseks: BPA-vaba topsiga ja ergonoomne disain.

  • Lihtne ja mitmekülgne: ühe nupuvajutusega vabastus koos elektrilise miksri ja kompaktse hoiustamisega.

1000 W mootori võimsus

1000 W mootori võimsus

Naudi iga kord sujuvaid tulemusi meie võimsa saumikseriga. Kreemistest piimakokteilitest kuni toitvate köögiviljasuppideni – võimalused on lõputud.

ProMixi tehnoloogia

ProMixi tehnoloogia

ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud tagama koostisosade ideaalset liikumist, võimaldades kiiremat ja ühtlasemat segamist väiksema segadusega ning lihtsat puhastamist, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.

Kiiruse reguleerimine

Kiiruse reguleerimine

Saavuta igas retseptis õige kiirus ja tekstuur. 4 täppiskiirust erinevate retseptide valmistamiseks, samal ajal kui Turbo nupp pakub kohest võimsuse tõusu.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.