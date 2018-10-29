ProMixi tehnoloogia

ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud tagama koostisosade ideaalset liikumist, võimaldades kiiremat ja ühtlasemat segamist väiksema segadusega ning lihtsat puhastamist, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.