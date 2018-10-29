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HR2560/00
Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
Avasta vaevatu segamine Philipsi Saumikser 3000 seeriaga, mis on loodud muutma Sinu igapäevane toiduvalmistamine kiiremaks, sujuvamaks ja nauditavamaks. Naudi igapäevaselt kreemiseid suppe ja smuutisid ilma köögi segaduseta.
Võimas jõudlus: Philipsi saumikser 1000 W-ga annab kiiresti sujuvaid tulemusi.
ProMix tehnoloogia: see saumikser tagab ühtlase vooluse ja vähem pritsmeid.
Täpne juhtimine: 4 kiirust pluss Turbo annavad kontrolli iga roa jaoks, mida valmistada.
Loodud mugavuseks ja ohutuseks: BPA-vaba topsiga ja ergonoomne disain.
Lihtne ja mitmekülgne: ühe nupuvajutusega vabastus koos elektrilise miksri ja kompaktse hoiustamisega.
Naudi iga kord sujuvaid tulemusi meie võimsa saumikseriga. Kreemistest piimakokteilitest kuni toitvate köögiviljasuppideni – võimalused on lõputud.
ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud tagama koostisosade ideaalset liikumist, võimaldades kiiremat ja ühtlasemat segamist väiksema segadusega ning lihtsat puhastamist, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.
Saavuta igas retseptis õige kiirus ja tekstuur. 4 täppiskiirust erinevate retseptide valmistamiseks, samal ajal kui Turbo nupp pakub kohest võimsuse tõusu.
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