ProMixi tehnoloogia

ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud ideaalse koostisosade voo tagamiseks, mis tagab kiiremad ja ühtlasemad tulemused, vähem segadust ja lihtsa puhastamise, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.