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Uus
HR2561/00
Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
Avasta vaevatu segamine Philipsi saumikseriga 3000, mis on loodud muutma Sinu igapäevane toiduvalmistamine kiiremaks, sujuvamaks ja nauditavamaks. Naudi kreemiseid suppe ja smuutisid iga päev ilma segaduseta köögis.
Võimas jõudlus: Philipsi saumikser 1000 W-ga annab kiiresti sujuva tulemuse.
ProMix tehnoloogia: see saumikser tagab ühtlase vooluse ja vähem pritsmeid.
Täpne juhtimine: 4 kiirust pluss Turbo annavad kontrolli iga roa jaoks, mida valmistad.
Loodud mugavuse ja ohutuse jaoks: BPA-vaba topsik ja ergonoomne disain.
Lihtne ja mitmekülgne: ühe nupuvajutusega vabastamine koos elektrilise miksri ja kompaktse hoiustamisega.
Naudi iga kord sujuvaid tulemusi meie võimsa saumikseriga. Kreemistest piimakokteilitest kuni toitvate köögiviljasuppideni – võimalused on lõputud.
ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud ideaalse koostisosade voo tagamiseks, mis tagab kiiremad ja ühtlasemad tulemused, vähem segadust ja lihtsa puhastamise, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.
Saavuta igas retseptis õige kiirus ja tekstuur. 4 täpset kiirust erinevate retseptide valmistamiseks, samas kui Turbo nupp pakub kohest võimsuse tõusu.
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