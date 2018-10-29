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  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
  • Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

Uus

3000 seeriaSaumikser

HR2561/00

Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

Avasta vaevatu segamine Philipsi saumikseriga 3000, mis on loodud muutma Sinu igapäevane toiduvalmistamine kiiremaks, sujuvamaks ja nauditavamaks. Naudi kreemiseid suppe ja smuutisid iga päev ilma segaduseta köögis.

Kuva kõik eelised

Naudi soojasid ja maitsvaid suppe iga päev

Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.

  • Võimas jõudlus: Philipsi saumikser 1000 W-ga annab kiiresti sujuva tulemuse.

  • ProMix tehnoloogia: see saumikser tagab ühtlase vooluse ja vähem pritsmeid.

  • Täpne juhtimine: 4 kiirust pluss Turbo annavad kontrolli iga roa jaoks, mida valmistad.

  • Loodud mugavuse ja ohutuse jaoks: BPA-vaba topsik ja ergonoomne disain.

  • Lihtne ja mitmekülgne: ühe nupuvajutusega vabastamine koos elektrilise miksri ja kompaktse hoiustamisega.

1000 W mootori võimsus

1000 W mootori võimsus

Naudi iga kord sujuvaid tulemusi meie võimsa saumikseriga. Kreemistest piimakokteilitest kuni toitvate köögiviljasuppideni – võimalused on lõputud.

ProMixi tehnoloogia

ProMixi tehnoloogia

ProMix tehnoloogia selles saumikseris on loodud ideaalse koostisosade voo tagamiseks, mis tagab kiiremad ja ühtlasemad tulemused, vähem segadust ja lihtsa puhastamise, nii et iga retsept õnnestub sujuvalt, lihtsalt ja stressivabalt.

Kiiruse reguleerimine

Kiiruse reguleerimine

Saavuta igas retseptis õige kiirus ja tekstuur. 4 täpset kiirust erinevate retseptide valmistamiseks, samas kui Turbo nupp pakub kohest võimsuse tõusu.

Tehnilised andmed

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.