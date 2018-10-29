30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Uus
HR2562/00
Rohkem jõudu, vähem pritsmeid.
Avasta lihtne miksimine Philipsi Saumikser 3000-ga, mis on loodud muutma Sinu igapäevane toiduvalmistamine kiiremaks, sujuvamaks ja nauditavamaks. Naudi kreemiseid suppe ja smuutisid iga päev ilma segaduseta köögis.
Võimas jõudlus: Philipsi saumikser 1000 W-ga annab sujuvaid tulemusi kiiresti.
ProMix tehnoloogia: see saumikser tagab ühtlase voo ja vähem pritsmeid.
Täpne kontroll: 4 kiirust pluss Turbo annavad kontrolli iga roa jaoks, mida valmistada.
Loodud mugavuseks ja ohutuseks: BPA-vaba topsik ja ergonoomne disain.
Lihtne ja mitmekülgne: ühe vajutusega vabastus koos elektrilise miksri ja kompaktse hoiustamisega.
Naudi iga kord sujuvaid tulemusi meie võimsa saumikseriga. Kreemistest piimakokteilitest kuni toitvate köögiviljasupadeni – võimalused on lõputud.
Selle saumikseris olev ProMix tehnoloogia on loodud tagama koostisosade ideaalset liikumist, mis võimaldab kiiremat ja ühtlasemat segamist väiksema segadusega ning lihtsat puhastamist, nii et iga retsept saab sujuv, lihtne ja murevaba.
Saavuta igas retseptis õige kiirus ja tekstuur. 4 täppiskiirust erinevate retseptide valmistamiseks, samal ajal kui Turbo nupp pakub kohest võimsuse tõusu.
Arvustused