ProMixi tehnoloogia

Selle saumikseris olev ProMix tehnoloogia on loodud tagama koostisosade ideaalset liikumist, mis võimaldab kiiremat ja ühtlasemat segamist väiksema segadusega ning lihtsat puhastamist, nii et iga retsept saab sujuv, lihtne ja murevaba.