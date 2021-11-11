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  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
  • Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti

Kollektsioon DailyMinimikser

HR2604/80

4.9
| (23) Auhinnad | 96% soovitab seda toodet
Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti
Nautige kiirelt ja hõlpsalt valmistatavaid smuutisid, segujooke, kastmeid, külmutatud kokteile ja jahvatatud vürtse. 350 W mootor, neljaharuline tera ning kompaktne ja ergonoomilise kann tagavad sujuva töö ning suurepärased tulemused.
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350 W mootor tagab kiired tulemused

Blenderdab, hakib ja jahvatab hõlpsasti

  • 350 W

  • Kaasavõetav joogipudel

  • Multihakkija

Võimas 350 W mootor ühtlaste segude jaoks

Võimas 350 W mootor ühtlaste segude jaoks

See valmistab kiiresti ja lihtsalt kõige ühtlasemaid segusid. Segage oma lemmikud koostisosad kokku vähem kui 30 sekundiga tänu võimsale 350 W mootorile ja neljaharulisele terale.

Purustage jääd ja teisi kõvemaid koostisosasid

Purustage jääd ja teisi kõvemaid koostisosasid

Vahet ei ole, kas valmistate juurviljadest dipikastet või maitsvaid smuutit – teie minimikser saab hakkama kõigega. Alates kiividest kuni jääkuubikuteni, segab ja purustab see ka kõige kõvemaid koostisosasid.

Kaks kiiruseseadet ühtlasema segu jaoks

Kahe kiiruseseade abil saate kontrollida, kui kiiresti ja ühtlaselt oma koostisosasid segada soovite. Nii saate valmistada täiuslikke smuutisid igal korral.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.9

5-st

23

Auhinnad

96%

soovitab seda toodet

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Positiivsed omadused

100

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Positiivsed omadused

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Negatiivsed omadused

Відсутні

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.