30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
350 W
Kaasavõetav joogipudel
Multihakkija
See valmistab kiiresti ja lihtsalt kõige ühtlasemaid segusid. Segage oma lemmikud koostisosad kokku vähem kui 30 sekundiga tänu võimsale 350 W mootorile ja neljaharulisele terale.
Vahet ei ole, kas valmistate juurviljadest dipikastet või maitsvaid smuutit – teie minimikser saab hakkama kõigega. Alates kiividest kuni jääkuubikuteni, segab ja purustab see ka kõige kõvemaid koostisosasid.
Kahe kiiruseseade abil saate kontrollida, kui kiiresti ja ühtlaselt oma koostisosasid segada soovite. Nii saate valmistada täiuslikke smuutisid igal korral.
4.9
5-st
23
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Positiivsed omadused
100
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Positiivsed omadused
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Negatiivsed omadused
Відсутні
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Daily Collection HR2604/80 Мініблендер