30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
700W, SpeedTouch ja Turbo
ProMixi tehnoloogia
2 korda peenem blenderdamine*
30% kiirem*
2-aastase ülemaailmse garantiiga
Ergonoomiline pehme käepide tagab kindla ja turvalise haarde, et saumikseri kasutamine ja liigutamine oleks lihtne ja mugav.
Võimas ja töökindel 700W mootor võimaldab kasutada laia valikut tarvikuid peaaegu kõigi koostisainete töötlemiseks, tagades toiduvalmistamisel suurepärased tulemused.
5.0
5-st
278
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AnjutaDm
25/02/2024
Україна
Клієнтоорієнтовний підхід
Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!
Positiivsed omadused
Зручний, багато насадок в комлекті
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Коцамоца
25/02/2024
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Має чудові функції
Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix
Ihor7
19/06/2023
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому
Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix
Võrreldes kellukakujulise lõiketerade korpusega Philipsi käsiblenderiga sisetestis, kus kasutati tomateid ja tooreid köögivilju