TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
  • Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks

Tootmine lõpetatud

Viva CollectionSaumikser ProMix

HR2642/40

5
| (278) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet
Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks
Võimas ja töökindel käsiblender 700w koos Speedtouch’iga kiiruse intuitiivseks valimiseks ja lihtsaks juhtimiseks ning ProMix toidu optimaalse voolu ja suurepäraste segamistulemuste saavutamiseks. Segage, vispeldage, hakkige ja tehke muud ühe nupu vajutamisega
Kuva kõik eelised

Segage, vispeldage, hakkige jne

Optimeeritud juhtimine kiireks einete valmistamiseks

  • 700W, SpeedTouch ja Turbo

  • ProMixi tehnoloogia

  • 2 korda peenem blenderdamine*

  • 30% kiirem*

2-aastane garantii

2-aastane garantii

2-aastase ülemaailmse garantiiga

Ergonoomiliselt disainitud käepide turvaliseks ja kergeks käsitsemiseks

Ergonoomiliselt disainitud käepide turvaliseks ja kergeks käsitsemiseks

Ergonoomiline pehme käepide tagab kindla ja turvalise haarde, et saumikseri kasutamine ja liigutamine oleks lihtne ja mugav.

Võimas 700W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Võimas 700W mootor tagab suurepärased segamistulemused

Võimas ja töökindel 700W mootor võimaldab kasutada laia valikut tarvikuid peaaegu kõigi koostisainete töötlemiseks, tagades toiduvalmistamisel suurepärased tulemused.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

278

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2

25/02/2024

Україна

Україна

Клієнтоорієнтовний підхід

Блендер гарний, схожий був у мене до цього. Зручний у використанні. Не очікуванно приємно вразив клієнтоорієнтовний підхід онлайн магазину. Зламалась насадка, в сервісі сказали звернутись в магазин, де купували. Написала на ел.пошту у підтримку онлайн магазину philips.ua в кінці робочого дня, вже зранку наступного дня мені написали, що саме необхідно зробити та яку інформацію та документи надати, щоб отримати заміну. Кілька разів зв'язувались зі мною, були дуже л'юбязні, наступного дня я вже отримала на НП посилочку. Дуже приємно з вами мати справу. Однозначно рекомендую марку Philips та онлайн магазин philips.ua. Успіху вам та процвітання. Так тримати!!!

Positiivsed omadused

Зручний, багато насадок в комлекті

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

25/02/2024

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Має чудові функції

Замінив дружині ручну роботу по приготуванню смачних страв

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2652/90 Ручний блендер ProMix

19/06/2023

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Viva Collection HR2657/90 шикарний для дому

Viva Collection HR2657/90 дуже гарне придбання. Потужний, відносно тихий і на виглядає достойно

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Viva Collection HR2657/90 Ручний блендер ProMix

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Võrreldes kellukakujulise lõiketerade korpusega Philipsi käsiblenderiga sisetestis, kus kasutati tomateid ja tooreid köögivilju